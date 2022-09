Giúp hội viên phụ nữ Hà Tĩnh hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp

23 ý tưởng lọt vào Vòng chung khảo cấp tỉnh cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp năm 2022” do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức gồm: dự án sản xuất nấm bào ngư Hải Yến sấy khô tẩm gia vị, phát triển các sản phẩm từ bưởi Phúc Trạch Thảo Vân, chế biến các sản phẩm từ bưởi Nhật Hằng (Hương Khê); HTX kinh doanh rau củ quả, mô hình sản xuất nem chua và giò me Hoài Võ (Can Lộc); mô hình sản xuất mi giả, mô hình sản xuất tinh bột nghệ, mô hình sản xuất trà đậu đen (Hương Sơn); sản xuất nước chấm đa năng, mô hình nuôi ong lấy mật (Vũ Quang); mô hình chế biến nước mắm, mô hình sản xuất các sản phẩm từ lạc (Lộc Hà); mô hình sản xuất rau củ quả công nghệ cao (Nghi Xuân); mô hình sản xuất bán ram, thịt gà mát, sản xuất ống nhựa dân dụng (Thạch Hà); sản phẩm gà đồi (Cẩm Xuyên); sản xuất bánh đa vừng (Đức Thọ); nuôi lươn không bùn (TX Hồng Lĩnh); sản xuất bánh đa và mì sợi, sản xuất mỹ phẩm từ thảo dược (huyện Kỳ Anh); sản xuất chả cá thu (TX Kỳ Anh) và ý tưởng sản xuất dầu gội bằng thảo dược (TP Hà Tĩnh).