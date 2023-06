Cẩm Xuyên, Đức Thọ tập trung cao cho các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Trên cơ sở phân tích hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã đề xuất nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023.

Chiều 21/6, UBND huyện Cẩm Xuyên họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Đại biểu tham dự phiên họp

6 tháng đầu năm 2023, huyện Cẩm Xuyên đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 4.995 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 100 tỷ đồng. Doanh thu từ du lịch ước đạt 320 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022.

Toàn huyện đẩy mạnh phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn với hơn 1.857 ha. Các vùng tập trung, tích tụ ruộng đất tổ chức lại sản xuất theo hướng thâm canh “1 cánh đồng, 1 giống, 1 thời vụ, 1 quy trình canh tác” cho năng suất cao, tăng thêm thu nhập cho người dân từ 10-15% so với sản xuất truyền thống.

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cẩm Xuyên Biện Văn Thanh trao đổi các nội dung liên quan đến đấu giá đất.

Triển khai xây dựng NTM, đến nay, huyện Cẩm Xuyên có 5/9 tiêu chí huyện NTM đạt chuẩn và 15/21 xã đạt chuẩn xã NTM; 2/9 tiêu chí đạt chuẩn huyện NTM nâng cao; có thêm 5 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao.

Trong công tác GPMB, huyện tập trung quyết liệt bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn, đặc biệt là dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam. 6 tháng đầu năm, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án. Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên: Cẩm Xuyên đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 97,25%; trong đó có 9 đơn vị đã về đích.

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Nhiều đại biểu cho rằng: các xã cần đẩy mạnh đấu giá đất để tăng thu ngân sách; tập trung cao cho công tác GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam; rà soát, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn trên địa bàn; tập trung chăm sóc lúa vụ hè thu; tăng cường tập trung, tích tụ ruộng đất...

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình: Đề nghị các phòng, ngành, địa phương tập trung triển khai quy hoạch để đấu giá đất trong 6 tháng cuối năm

Huyện cũng tiếp tục làm việc với đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm; chú trọng giải quyết các vướng mắc về đất đai; tập trung cao công tác thu ngân sách; đẩy nhanh thủ tục đấu giá đất, đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị Nam Thiên Cầm, quy hoạch chi tiết các khu trung tâm xã, khu dân cư, khu nghĩa trang Thiên Cầm...

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành đề nghị cả hệ thống chính trị cần tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp để tăng thu ngân sách; tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn; có giải pháp quyết liệt để kích hoạt 100% tài khoản định danh điện tử trên địa bàn...

Chiều 21/6, UBND huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đại biểu dự hội nghị. 6 tháng đầu năm, huyện Đức Thọ có 12/24 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch phát triển KT-XH của năm 2023. Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 73,8 tỷ đồng. Nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh được huyện tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã ban hành chính sách, kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025”; xây dựng, trồng mới 26,1km hàng rào xanh, bồn hoa. trồng 3.562 cây bóng mát; chỉnh trang, cải tạo 769 vườn hộ, 175 vườn tạp. Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Nguyễn Anh Đức báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đức Thọ có thêm 14 thôn đạt chuẩn khu dân cư mẫu (đến nay toàn huyện có 119/142 thôn đạt chuẩn khu dân cư mẫu), 7 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Huyện cũng tập trung chỉ đạo các tổ dân phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. Các địa phương đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; quan tâm các hoạt động văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Lĩnh vực GD&ĐT đạt kết quả khá toàn diện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững... Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung đề nghị các địa phương bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, tạo nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng. 6 tháng cuối năm 2023, Đức Thọ tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, tập trung phát triển KT-XH, huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và các xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư mẫu, đô thị văn minh... Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức kết luận hội nghị. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm như tăng thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phục hồi sản xuất kinh doanh; phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội... Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu lực lượng công an và chính quyền địa phương, đơn vị liên quan phối hợp tập trung hoàn thành về việc cài đặt định danh điện tử mức 2; phấn đấu hoàn thành 100% việc kích hoạt định danh điện tử mức 2 trước ngày 15/7. Tin liên quan: Đức Thọ tập trung nguồn lực xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao Năm 2023, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả các nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao.

