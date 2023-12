Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa ước đạt 9.000 tỷ đồng

Năm 2023, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách được giao với số thu ước đạt 9.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo Cục Thuế tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn tham dự.

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2023, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách 6.519 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 8.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm nỗ lực cao, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết quả thu ngân sách nội địa cả năm 2023 ước đạt 9.000 tỷ đồng (thu từ tiền sử dụng đất 2.300 tỷ đồng; thuế, phí 6.700 tỷ đồng), đạt 138% dự toán bộ giao, 113% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 3% so với năm 2022. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số đạt 6.700 tỷ đồng, đạt 136% so với dự toán bộ giao, đạt 108% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 19% so với năm 2022.

Theo sắc thuế, có 12/15 khoản thu hoàn thành vượt kế hoạch tỉnh giao và tăng thu cao so với cùng kỳ. Theo địa bàn có 14/17 huyện, thị, thành phố và phòng thu vượt kế hoạch tỉnh giao.

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã chú trọng tuyên truyền chính sách pháp luật mới, cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng; tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế...

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn đề nghị tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư và quyết liệt trong xử lý các tồn đọng của các dự án để tăng thêm nguồn thu.

Triển khai chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh, năm 2023, ngành Thuế Hà Tĩnh đã giảm khoảng 590 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xăng dầu theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15; gia hạn thời hạn nộp thuế với số tiền 337,9 tỷ đồng theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP; giảm thuế giá trị gia tăng khoảng 443 tỷ đồng theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP; giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg với số tiền 14,4 tỷ đồng; giảm 57,3 tỷ đồng lệ phí trước bạ theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP của Chính phủ; khoanh nợ 86,36 tỷ đồng và xóa nợ thuế 47,69 tỷ đồng theo Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Năm 2024, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 8.100 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp; phát động phong trào thi đua trong toàn ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích một số khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 và đề xuất giải pháp để tăng cường thu ngân sách năm 2024. Một số đại biểu kiến nghị tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư và quyết liệt trong xử lý các tồn đọng của các dự án để tăng thêm nguồn thu; ngành thuế hướng dẫn các địa phương triển khai thủ tục cho thuê đất ngắn hạn để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để tăng thu ngân sách ngay từ đầu năm...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành phải xác định công tác thuế là nhiệm vụ chính trị quan trọng để triển khai quyết liệt các giải pháp. Ngay từ đầu năm, ngành thuế phải kịp thời việc phân bổ, giao dự toán theo từng quý để các địa phương phấn đấu.

Song song với đó, Cục Thuế tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế; tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu, đảm bảo nguyên tắc “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời”; quan tâm nuôi dưỡng nguồn thu; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống thất thu thuế, trốn thuế và thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ thuế trong thực thi công vụ.

Cùng với ngành thuế, các sở, ban ngành, địa phương phải chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người nộp thuế để tạo được nguồn thu bền vững; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Chi cục thuế Khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh trao bằng khen của UBND tỉnh cho Phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác (thuộc Cục Thuế tỉnh).

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phan Trâm