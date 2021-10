Hải quan Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp thu bổ sung 1.620 tỷ đồng

Tính đến ngày 15/10, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã mở 11.619 tờ khai hải quan với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4.269,43 triệu USD (tăng 78,28% so với cùng kỳ năm 2020). Qua đó, đơn vị đã thu nộp NSNN 6.414,92 tỷ đồng, đạt 123,84% so với dự toán được giao đầu năm 2021, 94% chỉ tiêu được giao bổ sung và tăng 73,28% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng thu đạt 6.039,17 tỷ đồng; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thu đạt 356,75 tỷ đồng; Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Xuân Hải thu đạt 19 tỷ đồng.