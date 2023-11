Khách hàng ở thị trấn Nghèn trúng giải nhất “Hóa đơn may mắn” quý III

Đó là khách hàng Nguyễn Thị Sương ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, có số hóa đơn 12337, số ký hiệu hóa đơn 1C23THD.

Căn cứ Biên bản xác nhận kết quả quay thưởng ngày 9/11/2023 của Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn” tỉnh Hà Tĩnh, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo và chúc mừng các cá nhân, hộ kinh doanh đã may mắn trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý III năm 2023.

Theo đó, có 1 giải nhất trị giá 10.000.000 đồng; 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 5 giải ba, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng; 7 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Tổng giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng (danh sách khách hàng trúng thưởng mời xem tại đây).

Hội đồng giám sát Chương trình “Hoá đơn may mắn” Hà Tĩnh bấm nút lựa chọn “Hoá đơn may mắn” quý III/2023

Kết quả trúng thưởng được Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử Cục Thuế (https://hatinh.gdt.gov.vn) và trên trang Zalo, facebook chính thức của cục.

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh giao các chi cục thuế khu vực, huyện phối hợp với đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tuyên truyền, thông tin về chương trình cũng như kết quả quay số trúng thưởng.

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức trao thưởng cùng với kỳ bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV/2023 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau).

Trước khi đến nhận giải, người trúng thưởng liên hệ với Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, số điện thoại 02393.890.062 hoặc 0962 995 767 bà Nguyễn Thị Thủy), để được hướng dẫn.

P.V