Không có bìa cũ, hơn 930 bìa đất mới ở Can Lộc chưa thể cấp cho dân

937 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đất) ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đã hoàn thành nhưng chưa đến được tay chủ sở hữu vì bìa đất cũ bị thất lạc.

Khu vườn hơn 1.000 m2 của gia đình ông Phan Văn Thọ - thôn Đông Phong, xã Thượng Lộc đến nay vẫn chưa có bìa đỏ

Ông Phan Văn Thọ - thôn Đông Phong, xã Thượng Lộc có khu đất rộng trên 1.000m2. Thực hiện chủ trương cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đất) của cấp trên, ông đã làm hồ sơ xin cấp đổi bìa. Tuy nhiên, đến khi bìa mới hoàn thành thì bìa cũ của ông lại bị thất lạc nên chưa thể nhận được bìa mới dù đã có ở Phòng TN&MT huyện.

Không chỉ gia đình ông Thọ mà ở xã Thượng Lộc, 117 hộ dân khác cũng bị thất lạc bìa cũ nên không thể đổi được bìa mới.

Hiện, trên địa bàn xã Thượng Lộc có 117 hộ dân bị thất lạc bìa đỏ cũ

Ông Phan Văn Thọ cho hay: Khu vườn trên do cha ông để lại, trước năm 1996 đã được cấp bìa đỏ nhưng do sơ suất trong quá trình cất giữ nên gia đình đã làm thất lạc. Gia đình đã làm hồ sơ xin được cấp đổi bìa theo chủ trương mới của Nhà nước nhưng đến nay vẫn chưa thể nhận được bìa mới vì lý do không có bìa cũ để đối chiếu.

Gia đình ông Phạm Viết Báu - thôn Đồng Thanh, xã Thượng Lộc hết sức thất vọng vì bìa cũ đã nộp lên cho xã nhưng đến nay, sau hơn 2 năm vẫn chưa được nhận bìa mới

Trường hợp gia đình ông Phạm Viết Báu - thôn Đồng Thanh, xã Thượng Lộc thì lại khác, bìa cũ đã được gia đình ông nộp lên cho xã để làm thủ tục cấp đổi bìa mới, nhưng đến nay sau hơn 2 năm chờ đợi gia đình ông vẫn chưa nhận được bìa mới.

Quá sốt ruột, ông Báu đã trực tiếp lên Phòng TN&MT huyện Can Lộc để hỏi thì được biết, bìa mới của gia đình ông đã hoàn thành nhưng vì lý do xã chưa nộp bìa cũ lên để đối chiếu nên bìa mới chưa được giao về cho gia đình.

Ông Phạm Viết Báu cho biết: Thực hiện chủ trương cấp đổi bìa đất từ cũ sang mới, gia đình đã nộp bìa cũ cho xã để xã làm thủ tục cấp đổi bìa mới, nhưng sau hơn 2 năm chờ đợi vẫn chưa được cấp đổi bìa mới. Hỏi ra, tôi mới biết là bìa mới đã được cơ quan chức năng hoàn thành nhưng do xã chưa nộp bìa cũ lên để đối chiếu và tiêu hủy bìa cũ nên gia đình chưa được nhận. Hỏi xã thì tôi được biết là bìa cũ của gia đình đã bị thất lạc.

“Không biết kêu ai nên nguyện vọng của gia đình là khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện để gia đình được nhận bìa mới, vì đó là tài sản, quyền lợi chính đáng của chúng tôi”, ông Báu cho biết thêm.

Ngoài lý do người dân tự làm thất lạc, trong quá trình quản lý hồ sơ, lưu giữ bìa gốc ở thôn cũng bị thất lạc. Bên cạnh đó, còn khá nhiều bìa cũ của người dân đang nằm tại UBND xã nhiều năm nay nhưng chưa được xã nộp lên huyện như xã Thanh Lộc (hiện còn giữ của người dân hơn 400 bìa).

Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc Trần Quang Phú thừa nhận có chuyện xã “găm” bìa đất cũ của dân tại trụ sở mà chưa chuyển lên cho Phòng TN&MT huyện để đối chiếu và cấp đổi cho dân

Ông Nguyễn Quang Phú, Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc cho biết: Ngoài việc trưởng thôn không nộp lên cho xã thì còn có một số bìa cũ của dân hiện địa chính đang giữ lại ở xã. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, tổng hợp lại và khẩn trương nộp lên cho phòng TN&MT huyện để đối chiếu và cấp bìa mới cho dân.

Ông Trần Đình Việt, Trưởng phòng TN&MT huyện Can Lộc trao đổi: Qua kiểm tra, rà soát thì hiện nay xã Thanh Lộc đang còn giữ của dân một số bìa đất cũ rất lớn (hơn 400 bìa), chúng tôi đã gọi địa chính xã lên kiểm tra và đối chiếu, đồng thời yêu cầu xã khẩn trương tổng hợp và gửi lên cho phòng trước ngày 10/7 để đối chiếu và cấp đổi cho người dân.

Quá sốt ruột, nhiều người dân đã đến tận Phòng TN&MT của huyện để hỏi về cấp bìa đổi bìa đất

Trong tổng số 1.505 bìa đất mới đã hoàn thành ở Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Can Lộc từ năm 2019 đến nay thì có tới 1.253 trường hợp bị mất bìa cũ. Ngoài ra, tại Phòng TN&MT huyện Can Lộc còn tồn đọng 937 bìa đất mới, chưa thể cấp đổi được cho người dân vì lý do không có bìa cũ để đối chiếu.

Ông Trần Đình Việt, Trưởng phòng TN&MT huyện Can Lộc: Hiện tại, Phòng TN&MT huyện còn tồn đọng 937 bìa đất mới nhưng chưa phát được cho người dân do chưa có bìa cũ để đối chiếu.

Ông Trần Đình Việt, Trưởng phòng TN&MT huyện Can Lộc cho biết: Qua quá trình rà soát và đối chiếu thì đến thời điểm hiện nay, Phòng TN&MT huyện đã tiến hành cấp mới được gần 400 bìa mới, còn lại hơn 930 bìa đất mới đang tồn đọng. Chúng tôi đang tiếp tục rà soát để xác định được nguyên nhân tồn đọng, tìm ra hướng giải quyết phù hợp và có lợi cho người dân. Với tinh thần chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND, chúng tôi sẽ tập trung giải quyết hết tình trạng tồn đọng này trong thời gian sớm nhất.

Như vậy, đến nay việc xử lý tình trạng bìa đất cũ bị mất ở Can Lộc vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

Đức Phú