Lừa đảo gia tăng dịp tết, ngân hàng khuyến cáo cách phòng ngừa

Để tránh “sập bẫy” đối tượng lừa đảo, các tổ chức tín dụng khuyến cáo người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập vào các đường link lạ.

Cận tết, khách hàng giao dịch ngân hàng lớn là cơ hội để các đối tượng lừa đảo hoạt động.

Ngày 9/1/2024, chị Hoàng Thị L. (xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà) bị lừa đảo 10 triệu đồng. Trước đó, chị L. nhận được cuộc gọi xưng là người cho vay vốn. Trong lúc đang cần vay tiền nên chị L. nhanh chóng làm theo hướng dẫn, nhập vào vào đường link đối tượng cung cấp. Đối tượng yêu cầu chị L. chuyển 10 triệu đồng vào một tài khoản cùng lời dặn “sau khi chuyển tiền thành công, tài khoản chị sẽ được nhận 100 triệu đồng khoản vay”. Sau đó, đối tượng tiếp tục “dụ” chị L. chuyển tiếp 10 triệu đồng với lý do: lần chuyển 10 triệu đồng trước do chị không ghi rõ nội dung nên phải chuyển lại.

Ngày 11/1/2024, chị L. tới Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh chuyển 10 triệu đồng theo yêu cầu của đối tượng. Quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng nghi ngờ khách hàng bị lừa đảo nên phối hợp với lực lượng công an giải thích, trấn an và chị L. quyết định ngừng giao dịch.

Bà Nguyễn Thị V. (Thạch Hà) được cán bộ Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh và Công an phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) hỗ trợ bảo toàn 450 triệu đồng.

Trước đó, ngày 2/1/2024, bà Nguyễn Thị V. (xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà) cũng được cán bộ Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ngăn chặn thành công khi đang làm thủ tục chuyển 450 triệu đồng. Theo đó, bà V. nhận được cuộc gọi đối tượng xưng là cán bộ viễn thông, báo số điện thoại của bà trùng số điện thoại một người khác (mà người đó liên quan vụ án ma túy) và sẽ có cán bộ công an gọi làm việc với bà. Sau đó, bà V. nhận được cuộc gọi đối tượng xưng là công an, thông báo bà liên quan vụ án ma túy, gửi cùng lệnh truy nã. Đối tượng yêu cầu bà V. chuyển 450 triệu đồng để phục vụ điều tra; rất may bà được nhân viên ngân hàng và lực lượng công an hỗ trợ bảo toàn tài sản.

Năm 2023, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã ngăn chặn thành công hàng chục vụ lừa đảo. Từ ngày 1/1/2024 đến nay, toàn chi nhánh đã ngăn chặn thành công gần 10 vụ lừa đảo, giúp khách hàng bảo toàn số tiền khá lớn. Ngoài các thủ đoạn cũ, hiện đã xuất hiện các “chiêu” lừa đảo mới như: đối tượng mạo danh đầu số tin nhắn SMS hoặc các trang thông tin, mạng xã hội của ngân hàng để gửi đường link lạ hoặc đưa ra các thông tin ưu đãi không chính xác; giả danh nhân viên ngân hàng mời rút tiền mặt từ thẻ tín dụng...

Nhân viên Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn khách hàng các biện pháp sử dụng ngân hàng số an toàn.

Ông Võ Huy – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo: “Để giao dịch ngân hàng an toàn trong thời đại công nghệ số, khách hàng cần cảnh giác khi nhận tin nhắn SMS, kiểm tra thông tin nhận và cẩn trọng khi truy cập vào link chứa trong tin nhắn. Khách hàng lưu ý, Agribank tuyệt đối không gửi tin nhắn nào gắn đường link yêu cầu khách hàng cung cấp hoặc nhập user/mật khẩu. Agribank chỉ có duy nhất địa chỉ website tại đường dẫn: https://agribank.com.vn/ .

Khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như: tên đăng nhập, mã OTP, số thẻ, mã CVV, mật khẩu tài khoản... qua các đường link, tin nhắn, chat, cuộc gọi chưa được xác thực trong bất kỳ trường hợp nào. Không liên lạc, cung cấp thông tin cá nhân, số CMND, CCCD, hộ khẩu cho người lạ hoặc bên thứ ba qua mạng, qua điện thoại kể cả người tự xưng là công an, cơ quan điều tra, nhân viên ngân hàng... để tránh bị kẻ gian lấy cắp thông tin cá nhân và sử dụng trái phép”.

Vietcombank Hà Tĩnh đang cung cấp dịch vụ ngân hàng số cho trên 100.000 khách hàng. Bên cạnh những ưu điểm thì giao dịch trực tuyến tiềm ẩn không ít rủi ro về việc rò rỉ thông tin cá nhân và mất tiền trong tài khoản của khách hàng nếu không đảm bảo các nguyên tắc an toàn, bảo mật. Chưa có số liệu thống kê chính xác, song không ít khách hàng sử dụng app Vietcombank Digibank đã bị “mất oan” tài sản khi tin các đối tượng lừa đảo.

Vietcombank Hà Tĩnh đang cung cấp dịch vụ ngân hàng số cho trên 100.000 khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Vietcombank Hà Tĩnh cho biết: “Hiện có 2 loại lừa đảo phổ biến. Thứ nhất là lừa đảo lấy cắp thông tin dịch vụ ngân hàng bằng cách giả mạo tin nhắn SMS thương hiệu Vietcombank; lập websie, fanpage giả mạo; lừa đảo là cán bộ thuế, công an, nhân viên ngân hàng yêu cầu cài đặt ngân hàng. Thứ hai là lừa đảo khách hàng tự chuyển tiền bằng cách là mạo danh nhân viên ngân hàng, bệnh viện, tòa án, công an, bưu điện, viễn thông... yêu cầu khách hàng chuyển tiền.

Để đảm bảo an toàn, khách hàng không tiết lộ tên đăng nhập, mật khẩu, OTP cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào. Khách hàng chỉ đăng nhập qua các thiết bị tin cậy, không lưu thông tin đăng nhập trên bất kỳ thiết bị nào; đổi mật khẩu 3 tháng/lần hoặc ngay khi nghi ngờ bị lộ thông tin; xác nhận người đề nghị thực hiện yêu cầu...”

Hiện nay, ngoài “big4” là Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV thì khối ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn cũng tăng cường truyền thông cho khách hàng nhận diện các hình thức lừa đảo; chú trọng trang bị kỹ năng cho cán bộ ngân hàng, đẩy mạnh giao tiếp khách hàng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ lừa đảo.

Theo lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, để góp phần ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tội phạm lợi dụng việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT) cho mục đích gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp, NHNN Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với việc mở TKTT/thẻ ngân hàng bằng phương thức điện tử và mở TKTT/thẻ ngân hàng tại quầy giao dịch.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng nghiên cứu chủ động triển khai các biện pháp nhằm ngăn ngừa, phòng chống các rủi ro gian lận, lừa đảo như: không gửi cho khách hàng (qua thư điện tử, tin nhắn...) các nội dung trong đó có đường link để phòng, tránh rủi ro các đối tượng tội phạm sử dụng đường link giả mạo đánh cắp thông tin, chiếm quyền điều khiển tài khoản.

Các ngân hàng cũng rà soát đảm bảo một khách hàng chỉ được sử dụng 1 thiết bị để đăng nhập ứng dụng Mobile Banking; rà soát các giải pháp, công cụ, phần mềm có chức năng phát hiện, cảnh báo các giao dịch bất thường đối với hệ thống cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet. Ngoài ra, triển khai đa dạng các phương thức, biện pháp để đánh giá về mức độ hiểu biết của khách hàng trong việc nhận diện các rủi ro gian lận, mất an toàn.

Thu Phương