Mở hơn 9.100 tờ khai, Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách hơn 7.136 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu 7.136,43 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu, đạt 84,45% chỉ tiêu được giao và tăng 36,83% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 19/8, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã đăng ký thủ tục 9.191 tờ khai, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.660 triệu USD (tăng 5,3% so với cùng kỳ 2021). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.188,7 triệu USD (giảm 10,58% so với cùng kỳ năm 2021) và kim ngạch nhập khẩu đạt 2.471,4 triệu USD (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021).

Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng hỗ trợ doanh nghiệp mở tờ khai thông quan.

Qua đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu nộp NSNN 7.136,43 tỷ đồng, tăng 36,83% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ đạt 5.215,5 tỷ đồng), đạt 84,45% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao (8.450 tỷ đồng), đạt 83,96% chỉ tiêu do HĐND tỉnh giao (8.500 tỷ đồng) và đạt 81,09% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao (8.800 tỷ đồng).

Thu ngân sách những tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ là do tình hình dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn dần ổn định và có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh quyết liệt trong triển khai thực hiện các kế hoạch, giải pháp thu ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa đã góp phần tăng thu ngân sách thuế xuất nhập khẩu.

Hoạt động bốc xếp hàng hoá xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Những tháng cuối năm, Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách; kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác thuế, giá tại các chi cục; triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu NSNN năm 2022.

Phan Trâm