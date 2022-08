Mưa bão cận kề, Điện lực Hà Tĩnh tăng cường phát quang hành lang lưới

Việc phát quang cây cối trong và ngoài hành lang lưới điện sẽ giúp giảm thiểu sự cố, nâng cao khả năng vận hành an toàn của lưới điện Hà Tĩnh, nhất là thời điểm mùa mưa bão cận kề.

Nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa các sự cố xảy ra trên lưới điện trước mùa mưa bão, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động nhân lực, phương tiện, tập trung cao cho công tác phát quang hành lang lưới điện.

Điện lực Hương Sơn quản lý và vận hành 357,37 km đường dây trung thế, 948,06 km đường dây hạ thế và 336 trạm biến áp phân phối. Ông Nguyễn Hồng Tân – Giám đốc Điện lực Hương Sơn cho biết: “Với đặc thù lưới điện đi qua địa hình đồi núi phức tạp nên công tác giải phóng hành lang lưới điện luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm, nhất là thời điểm mùa mưa bão đang cận kề. Theo đó, đơn vị đã phát quang hành lang lưới điện 854 khoảng cột trên toàn địa bàn”.

Thời điểm này, Điện lực TP Hà Tĩnh đang huy động hàng chục công nhân và xe cẩu tiến hành kiểm tra hệ thống lưới và phát quang hành lang cây cối. Theo Phó Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh Đào Hữu Phước, đơn vị đã thực hiện 25 phiên xử lý hành lang trên lưới điện tại các đường dây 471, 472, 475, 477, 478, 479 và 372 E18.1 với tổng khối lượng 22,5 km. Theo đó, những cây trong hành lang và ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây khi mưa bão sẽ được chặt tỉa theo quy định”.

Hiện nay, Điện lực TX Hồng Lĩnh cũng đang tăng cường công tác giải phóng hành lang lưới điện đối với những cây trong và ngoài hành lang có nguy cơ gây sự cố đường dây. Đặc biệt, đơn vị còn chủ động phối hợp với Ban quản lý Rừng phòng hộ TX Hồng Lĩnh tiến hành chặt tỉa 150 cây lớn có nguy cơ đổ vào đường dây điện.

Ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Để đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa bão năm nay, công ty đã xử lý 1.179 khoảng cột có cây ngoài hành lang; thường xuyên duy trì phát quang định kỳ trên 2.200 khoảng cột, đảm bảo khoảng cách an toàn trong vận hành lưới điện”.

Theo phản ánh, thời gian qua dù các ngành liên quan, nhất là đơn vị quản lý điện đã chủ động, tích cực triển khai biện pháp đảm bảo an toàn, tuy nhiên tại một số nơi người dân vẫn thiếu sự hợp tác, không tạo điều kiện cho công nhân tiến hành chặt phát cây cối để đảm bảo khoảng cách an toàn theo qui định. Theo đó, người dân khi tiến hành chặt hạ làm cây đổ vào các tuyến đường dây, gây sự cố lưới điện.

Do vậy, các khu vực có các tuyến đường dây điện cao thế đi qua, chính quyền địa phương các cấp cần chủ động phối hợp với ngành điện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, tránh những sự cố đáng tiếc, nhất là khi mùa mưa bão cận kề.

Thảo Hiền