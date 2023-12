Ngân hàng Hà Tĩnh chú trọng phát triển dư nợ nhưng không hạ chuẩn

Thời gian qua, NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên chỉ đạo ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ. Thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng; đơn giản hóa thủ tục cho vay, niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục, quy trình vay vốn; đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả. Tính đến đầu tháng 11/2023, dư nợ toàn địa bàn đạt 92.019 tỷ đồng, chỉ tăng 4,12% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 5,53% so với đầu năm 2023.