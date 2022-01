Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh giữ vững đà tăng trưởng

Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, song, tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2021 của Hà Tĩnh vẫn cao hơn mức tăng cùng kỳ và mặt bằng chung toàn quốc.

Trước thềm xuân mới, ông Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh đã chia sẻ về những kết quả trong năm qua và mục tiêu năm 2022.

P.V: 2021 là năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng nhờ đổi mới, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành của NHNN tỉnh, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đã đạt kết quả tốt. Xin ông chia sẻ thêm về những thành quả của ngành?

Ông Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Văn Trung: Năm 2021, ngành ngân hàng triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều địa phương, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh kế toàn quốc nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Để đảm bảo cho các TCTD trên địa bàn hoạt động an toàn, hiệu quả, NHNN tỉnh đã có nhiều giải pháp quản lý, điều hành quyết liệt, sát sao hơn. Theo đó, ngành chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh huy động vốn, thực hiện kiểm soát tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, định hướng của ngân hàng cấp trên và các biện pháp kiểm soát tín dụng theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam.

Đồng thời, cân đối nguồn vốn, tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ các doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; khuyến khích các TCTD cắt giảm tối đa chi phí để hạ lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ SXKD.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của NHNN tỉnh và sự nỗ lực của cả hệ thống TCTD, năm 2021, ngành ngân hàng Hà Tĩnh đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đến 31/12/2021, nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt 86.973 tỷ đồng, tăng 24,22% so với cuối năm 2020, vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra (mục tiêu tăng trưởng năm 2021 trên 16% so với cuối năm 2020) và tăng cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây (năm 2019 tăng 16,78%, năm 2020 tăng 23,61%).

Khách hàng đến giao dịch tại Vietcombank Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, dư nợ đạt 71.608 tỷ đồng, tăng 18,85% so với cuối năm 2020, vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra (mục tiêu tăng trưởng năm 2021 từ 14-16% so với cuối năm 2020) và vượt mức tăng trưởng chung của toàn ngành (toàn ngành tăng 12,97%). Đến 31/12/2021, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,69% dư nợ toàn địa bàn, nằm trong hạn cho phép (dưới 2%) và thấp hơn so với năm 2020 (1,48%).

P.V: Để có được mức tăng trưởng đạt và vượt mục tiêu đề ra, hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh đã triển khai những giải pháp cụ thể nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Trung: Năm 2021, NHNN tỉnh đã ban hành 9 văn bản chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, ngành đã chủ động xây dựng phương án, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, liên tục và thông suốt trong mọi tình huống.

Đồng thời, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp gỡ khó cho khách hàng ảnh hưởng dịch COVID-19 theo Thông tư 01, Thông tư 03 và Thông tư 14 của Thống đốc NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ.

Năm qua, ngành ngân hàng đã chủ động “gỡ khó” cho doanh nghiệp trước tác động xấu của đại dịch COVID-19.

Trên thực tế, các ngân hàng cũng là DN nên việc tạo thuận lợi, gỡ khó cho khách hàng (DN, cá nhân) chính là mục tiêu của các ngân hàng hướng đến trong hoạt động kinh doanh. Việc tạo thuận lợi cho DN, cá nhân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng, mà còn giúp các TCTD tăng trưởng dư nợ, tiếp cận thêm khách hàng tiềm năng, quảng bá được các sản phẩm dịch vụ đi kèm. Và hơn hết là mang lại giá trị về kinh tế và hình ảnh cho các TCTD trong việc đóng góp vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Tuy vậy, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tới tình hình tài chính và hoạt động của các DN trong nền kinh tế, hệ thống ngân hàng vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, hệ thống ngân hàng đã tiết giảm chi phí, lợi nhuận để thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng như: cơ cấu lại các khoản vay, cho vay mới, giảm lãi suất…

Năm 2021, ngành ngân hàng Hà Tĩnh có sự tăng trưởng tốt cả nguồn vốn huy động (24,22%) và dư nợ cho vay (18,85%), nợ xấu ở mức thấp (0,69%), tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu lớn hơn mức tăng cùng kỳ và cao hơn mặt bằng chung toàn quốc. Đây là một thuận lợi lớn đối với ngành ngân hàng Hà Tĩnh, tuy vậy, trước mắt còn rất nhiều thách thức.

Tôi hy vọng, trong năm tới, với độ bao phủ trên diện rộng của vắc-xin phòng COVID-19, dịch bệnh được kiểm soát, ngành ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng DN vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển.

Năm 2021, ngành ngân hàng Hà Tĩnh có sự tăng trưởng tốt cả nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay.

P.V: Ngành ngân hàng Hà Tĩnh đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2022 như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Trung: Năm 2022, kinh tế dự báo tiếp tục chịu tác động xấu do dịch bệnh, NHNN tỉnh tiếp tục là đầu mối quan trọng, điều hành chính sách tiền tệ bám sát tình hình KT-XH trên địa bàn để chỉ đạo các TCTD đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tiễn. Theo đó, tiếp tục thực hiện điều hành tín dụng theo chỉ tiêu định hướng, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu.

Chỉ đạo các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và các dự án trọng điểm của tỉnh. NHNN tỉnh tiếp tục chỉ đạo toàn ngành thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân, DN chịu ảnh hưởng dịch COVID-19; tham mưu các chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm kết hợp hài hòa giữa mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của ngành với phục vụ phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Nhân viên BIDV Nam Hà Tĩnh hướng dẫn khách hàng làm thủ tục vay vốn.

Tiếp nối kết quả nổi bật trong năm 2021, năm tới, ngành ngân hàng Hà Tĩnh nỗ lực đạt các mục tiêu: tăng trưởng nguồn vốn huy động 16% trở lên so với cuối năm 2021; tăng trưởng dư nợ tín dụng từ 15-17% so với cuối năm 2021; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới mức 2%. Nỗ lực vượt khó, ngành ngân hàng Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, xứng đáng là huyết mạch của nền kinh tế.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Thu Phương (thực hiện)