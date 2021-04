Nghi Xuân sẵn sàng cho lễ khai trương mùa du lịch biển năm 2021

Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho lễ khai trương mùa du lịch biển dự kiến tổ chức từ ngày 30/4.

Chiều nay (25/4), Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu du lịch Xuân Thành và các ngành liên quan bàn giải pháp tổ chức lễ khai trương mùa du lịch biển Xuân Thành vào ngày 30/4 tới.

Theo kế hoạch, sáng ngày 30/4 tại Khu du lịch Xuân Thành, sau lễ khai trương mùa du lịch biển năm 2021 sẽ diễn ra các sự kiện như: giải bóng chuyền nam, giải kéo co nam nữ giữa 17 đội của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; diễn trò sỹ - nông – công – thương – ngư với sự tham gia của hơn 100 diễn viên quần chúng.

Buổi chiều cùng ngày sẽ khai trương khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành, biểu diễn âm nhạc, đua chó, cưỡi ngựa chụp hình do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành tổ chức. Các hoạt động thể dục thể thao khác như đua chó, chơi gôn, tắm biển… cũng sẽ diễn ra trong 2 ngày tiếp theo.

Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân Lê Xuân Diệu: “Các doanh nghiệp cần hoàn tất các phương án, kế hoạch, nội dung hoạt động để Công an huyện lên kịch bản bảo vệ cụ thể”.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân Lê Viết Hùng: “Ngoài tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, trung tâm sẽ cử 2 đội có đầy đủ trang thiết bị và y bác sỹ chuyên môn cao túc trực thường xuyên để xử lý những tình huống xấu phát sinh”.

Ước tính trong các ngày lễ 30/4 – 1/5, lượng người đổ về khu du lịch khoảng 20.000 người. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho du khách trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, các phương án, kịch bản tối ưu đã được đại biểu tham dự mổ xẻ, phân tích cụ thể.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam yêu cầu các doanh nghiệp lên phương án, kế hoạch cụ thể, phối hợp với các ngành chức năng như BQL Khu du lịch Xuân Thành, Trung tâm Y tế, Công an huyện, BĐBP đảm bảo an toàn về giao thông, an ninh trật tự... cho những người tham gia các hoạt động lễ hội.

Thời gian còn lại rất ít nên tất cả mọi kịch bản đã được soạn thảo phải hoàn tất trước ngày khai trương để các hoạt động diễn ra đúng thời gian, hoàn thành tốt nội dung và hình thức.

Biển Xuân Thành (Nghi Xuân). Ảnh: Đậu Hà

Hoài Nam