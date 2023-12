Tiếp tục đẩy mạnh tín dụng vào sản xuất - kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên

Ước đến 31/12/2023, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt 94.231 tỷ đồng, tăng 17,43% so với cuối năm 2022. Đến 30/11/2023, dư nợ tín dụng các đơn vị trong khối đạt khoảng 91.020 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2022. Ước đến 31/12/2023, dư nợ tín dụng của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đạt khoảng 91.702 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cuối năm 2022.