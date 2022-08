TP Hà Tĩnh “khám sức khỏe” cây xanh trước mùa mưa bão

Mùa mưa bão đang đến gần, để tránh nguy cơ mất an toàn không đáng có, TP Hà Tĩnh đang tập trung “thăm khám” để chặt bỏ các loại cây sâu bệnh, hư hỏng.

Công ty CP Môi trường và quản lý công trình đô thị phối hợp với Điện lực thành phố và người dân tiến hành chặt bỏ cây phượng bị đổ ngã trên đường Lý Tự Trọng ngày 9/8 vừa qua.

Cách đây ít hôm, sau trận mưa lớn, một cây phượng già ở đường Lý Tự Trọng (phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh) bất ngờ bị đổ làm hư hỏng nặng một chiếc ô tô của người dân cùng một số hệ thống dây điện. Ngay sau sự cố, Công ty CP Môi trường và quản lý công trình đô thị đã tổ chức đốn hạ, thu dọn hiện trường.

Công nhân Công ty CP Môi trường và quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh đốn bỏ cây phượng trên đường Xuân Diệu vì có dấu hiệu mất an toàn.

Ông Nguyễn Duy Bằng - Giám đốc Công ty CP Môi trường và quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh cho biết: “Hằng năm, UBND thành phố ban hành kế hoạch, giao nhiệm vụ đến từng đơn vị việc chăm sóc, cắt tỉa cây xanh. Đặc biệt là trước mùa mưa bão, chúng tôi tăng cường lực lượng rà soát toàn bộ các tuyến đường có cây xanh do công ty quản lý để thành lập các tổ đội tiến hành cắt tỉa, làm gọn tán. Đối với các loại cây bị nhiễm sâu bệnh, cây có biểu hiện đổ ngã, công ty có giải pháp chăm sóc, điều trị cụ thể; tham mưu UBND thành phố cho đốn bỏ những cây mất an toàn cao để ứng phó chủ động với mùa mưa bão đang cận kề”.

Qua khảo sát, trong đợt này, đơn vị sẽ tiến hành cắt tỉa 13.408 cây xanh, tập trung ở các tuyến đường chính, các công viên trên địa bàn thành phố. Đồng thời, kiểm tra tất cả các vị trí mất an toàn để tiếp tục xử lý, đốn bỏ nhằm giảm thiểu các sự cố không mong muốn trong mùa mưa bão.

Việc cắt tỉa, làm gọn tán và chỉnh trang hệ thống cây xanh là nhiệm vụ trọng tâm của phường Nguyễn Du. Ảnh: Cẩm Hòa

TP Hà Tĩnh hiện đang là đô thị có độ che phủ cây xanh khá lớn. Ngoài đơn vị quản lý chủ lực là Công ty CP Môi trường và quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh thì UBND thành phố cũng giao cho các địa phương chịu trách nhiệm tại từng địa bàn; tổ chức ra quân cắt tỉa, chỉnh trang hệ thống cây xanh vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa đáp ứng mục tiêu giữ gìn mỹ quan đô thị.

Ông Dương Đình Phúc - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du cho biết: “Quá trình chỉnh trang, chăm sóc cây xanh gắn với kế hoạch xây dựng tuyến phố văn minh của phường. Đối với những tuyến đường chính, phường chủ động lên kế hoạch, tổ chức lực lượng, phối hợp với Công ty CP Môi trường và quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh tổ chức cắt tỉa, chỉnh trang vừa tạo hành lang giao thông thông thoáng, an toàn lưới điện và đảm bảo tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh, hiện đại. Cùng với đó, tuyên truyền đến tận người dân về công tác cắt tỉa cây xanh, ứng phó với mùa mưa bão, tạo sự đồng thuận, ra quân tập trung trong đợt cao điểm này”.

Cao điểm nhất của đợt ra quân cắt tỉa cây xanh, ứng phó với mùa mưa bão ở các địa bàn tập trung từ khoảng cuối tháng 7 đến trước ngày 15/9. Trong đợt này, toàn thành phố sẽ có khoảng hơn 17.000 cây xanh được đưa vào diện cần cắt tỉa, làm gọn tán. Riêng các loại cây thuộc vườn nhà của hộ dân thì địa phương sẽ tuyên truyền, hướng dẫn để bà con cắt tỉa an toàn, đúng kế hoạch của thành phố.

Theo kế hoạch, công tác cắt tỉa cành, phát quang ngõ phố ở các địa phương trên địa bàn thành phố sẽ kết thúc trước ngày 15/9.

Ông Nguyễn Văn Mai (phường Thạch Quý) cho biết: “Vườn nhà có khá nhiều loại cây ăn quả và cây bóng mát. Năm nào cứ vào khoảng đầu tháng 9 là chúng tôi tập trung cắt tỉa bớt những cành vươn cao, sum suê lá để chống va đập, đổ gãy khi có mưa lớn”.

Mới đây, UBND thành phố ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, phường, xã rà soát, xử lý các cây mục rễ, thân, cành có nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường và các khu vực công cộng. Theo đó, tổ chức tiến hành cắt tỉa cành, gia cố cọc chống những cây xanh trong khuôn viên quản lý để phòng nguy cơ đổ, gãy mất an toàn, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của Nhân dân; huy động Nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tiến hành cắt tỉa cành cây, phát quang ngõ phố, gia cố cọc chống cây. Đối với các cây mục rễ, thân, cành có nguy cơ đổ, gãy, yêu cầu trồng thay thế đảm bảo phù hợp với quy hoạch cây xanh đô thị. Lãnh đạo các phường, xã, đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu hiện không nghiêm túc, để xảy ra các tai nạn do cây xanh đổ, gãy gây ra.

Riêng đối với Công ty CP Môi trường và quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh, Điện lực thành phố tổ chức triển khai cắt tỉa cây xanh theo đúng kế hoạch, đảm bảo kỹ thuật, hoàn thành đúng tiến độ.

Nguyễn Oanh