Xã nông thôn mới nâng cao ở Hà Tĩnh phải nhìn được hướng phát triển

Xã nông thôn mới hay NTM nâng cao thì đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của người dân Hà Tĩnh phải được nâng lên. Đặc biệt, xã nông thôn mới nâng phải nhìn được hướng phát triển trong tương lai.

Sáng 31/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra một số xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao thuộc huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Cùng đi có Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan kiểm tra tiêu chí khu dân cư mẫu tại xã Nam Điền

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn đã thực tế kiểm tra một số tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao của xã Nam Điền và Ngọc Sơn. Đây là 2 xã được đưa vào danh sách đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2020.

Xã Nam Điền được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Nam Hương và Thạch Điền vào đầu năm 2020. Trước đó, năm 2018, Thạch Điền và Nam Hương đều đạt chuẩn nông thôn mới trước 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Hệ thống giao thông xã Nam Điền hôm nay

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, sau sáp nhập, cán bộ và nhân dân Nam Điền tập trung hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao trong năm 2020. Toàn xã đã huy động được hơn 72.000 ngày công; Nhân dân hiến hơn 15.000m2 đất, làm mới 6.955m hàng rào thoáng; cải tạo, chỉnh trang 1245 vườn, xây dựng 47 vườn mẫu, hình thành những khu dân cư NTM kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được Nhân dân tích cực hưởng ứng.

Đặc biệt, với tiềm năng phát triển kinh tế vườn đồi, trang trại chăn nuôi tổng hợp, du lịch sinh thái…, Nam Điền đã hình thành được nhiều mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi qui mô lớn, cho thu nhập trên 1 tỷ đồng. Cùng với đó, địa phương đã, đang kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch sinh thái, đưa Nam Hương phát triển toàn diện.

Nam Điền phát huy tiềm năng lợi thế vườn đồi để trồng cây ăn quả, phát triển du lịch sinh thái

Sau 2 năm đạt chuẩn NTM (đạt chuẩn NTM năm 2018), cán bộ và nhân dân xã Ngọc Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực củng cố, nâng cấp các tiêu chí, làm đẹp cảnh quan các khu dân cư, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế vườn đồi đưa lại hiệu quả kinh tế cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan kiểm tra tiêu chí khu dân cư mẫu tại xã Ngọc Sơn

Đến nay, Ngọc Sơn đã hoàn thành 7/7 tiêu chí xã NTM nâng cao, trong đó nhiều tiêu chí quan trọng đạt tỷ lệ cao như: Giao thông, giáo dục, việc làm, thu nhập và khu dân cư mẫu.

Qua thực tế kiểm tra các tiêu chí NTM tại xã Nam Điền và Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cán bộ, nhân dân các địa phương. Từ chỗ là xã khó khăn, xã 135 của tỉnh, nay bộ mặt nông thôn đã có sự thay đổi rõ nét, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Bộ mặt nông thôn Ngọc Sơn thay đổi rõ nét, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, xã NTM hay NTM nâng cao, suy cho cùng vẫn là kết quả thực tế ở địa phương; đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của người dân phải được nâng lên. Đặc biệt, phải nhìn được hướng phát triển trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục phối hợp, giúp đỡ các địa phương hoàn thiện các tiêu chí một cách thực chất, bền vững, trong đó, cần cụ thể bằng các chính sách hỗ trợ về phát triển kinh tế vườn đồi, kêu gọi các doanh nghiệp về đầu tư, tạo tour tuyến để phát triển du lịch sinh thái…

Bá Tân