Lao động Hà Tĩnh phấn khởi khi sắp tăng lương tối thiểu vùng

Với hơn 83 ngàn người lao động Hà Tĩnh đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, thông tin về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6% đang mang lại động lực mới.

Bộ LĐ-TB&XH đã hoàn thiện dự thảo tờ trình Chính phủ Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, đề xuất Chính phủ từ ngày 1/7/2022 điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

VIDEO: Lao động chia sẻ niềm vui khi sắp được tăng lương tối thiểu vùng

Công nhân Công ty Cổ phần Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) phấn khởi khi nghe thông tin sắp được tăng lương tối thiểu vùng.

Vui mừng đón nhận thông tin này, chị Phan Thị Cường (xã Thạch Trung), công nhân may tại Công ty Cổ phần Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) chia sẻ, người lao động vừa trải qua 2 năm gặp khó khăn vì ảnh hưởng dịch COVID-19.

Khi dịch bệnh đã được kiểm soát, cuộc sống dần ổn định hơn nhưng vật giá lại “leo thang” nên gia đình phải tiết kiệm, chắt chiu trang trải cuộc sống.

Chị Phan Thị Cường (xã Thạch Trung - Tp Hà Tĩnh): Nếu mức tăng lương tối thiểu vùng được áp dụng, chúng tôi rất vui vì thu nhập được tăng thêm.

“Theo đề xuất, ngày 1/7/2022, mức tăng lương tối thiểu vùng được áp dụng, tôi cũng như người lao động của công ty rất mong chờ tin vui này để được tăng thêm thu nhập, chăm lo tốt hơn cho cuộc sống gia đình”, chị Cường chia sẻ thêm.

Người lao động Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh hăng hái lao động, sản xuất.

Chị Lê Thị Thương (xã Kim Song Trường, Can Lộc) - công nhân vận hành máy may công nghiệp, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh phấn khởi cho biết, việc tăng lương giúp đời sống công nhân lao động được cải thiện, từ đó an tâm làm việc và kích thích tinh thần hăng say lao động trong sản xuất, kinh doanh của công ty.

Từ đó, công ty ngày càng phát triển và công nhân lao động sẽ có cơ hội hưởng thêm nhiều chế độ, chính sách tốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo - Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo Hà Tĩnh (HATICO): "Việc tăng lương tối thiểu vùng là cần thiết để tạo động lực làm việc trách nhiệm, gắn bó của người lao động với công ty”.

Nhiều người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài cụm, khu công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh cũng có thêm động lực, tinh thần làm việc khi biết tăng lương.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo - Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo Hà Tĩnh (HATICO) bày tỏ: “Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, công ty đã hoạt động trở lại bình thường thì việc tăng lương là cần thiết để tạo động lực làm việc trách nhiệm, gắn bó của người lao động với công ty”.

VIDEO: Chị Nguyễn Thị Phương Thảo phấn khởi vì sắp tăng lương tối thiểu vùng

Dịch COVID-19 đã ổn định, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang nỗ lực phục hồi sản xuất. Trong đó, “giữ chân” người lao động là một trong những nhiệm vụ mà doanh nghiệp đề ra để bảo đảm duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh. Luôn quan tâm, chăm lo đời sống và các chế độ cho công nhân lao động, Công ty cổ phần Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) hoàn toàn ủng hộ với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022.

Ông Hồ Văn Cát - Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh cho biết: “Việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng thời điểm này là cần thiết. Tại công ty, nhiều lao động biết thông tin này rất phấn khởi vì khi lương tăng, họ có thêm chi phí nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Theo Sở LĐ-TB&XH, hiện có 83.112 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh. Trong đó có 4.547 lao động làm việc trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; 1.552 lao động làm việc trong doanh nghiệp cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước; 10.400 lao động làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 66.613 lao động làm việc tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp thuộc các loại hình khác.

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng tăng 6% (tương ứng tăng từ 180.000-260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành) từ ngày 1/7/2022. Cụ thể, vùng I là 4.680.000 đồng/tháng; vùng II là 4.160.000 đồng/tháng; vùng III là 3.640.000 đồng/tháng và vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng thay cho mức lương từ 3.070.000 - 4.420.000 đồng, giữ nguyên từ đầu năm 2020 đến nay. Ngoài lương tối thiểu tháng theo vùng, lương tối thiểu giờ theo vùng cũng được đề xuất áp dụng, tương ứng với vùng I là 22.500 đồng, vùng II là 20.000 đồng, vùng III là 17.500 đồng và vùng IV là 15.600 đồng. Đây là lần đầu tiên dự thảo đưa loại hình lương mới này vào nhằm triển khai quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ tháng 1/2021. Theo đó, lương tối thiểu tháng theo vùng chủ yếu áp dụng cho LĐ làm công việc ổn định trong khu vực chính thức; lương tối thiểu giờ theo vùng thuận lợi cho việc áp dụng tại các cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ nhằm mở rộng độ bao phủ, bảo vệ các nhóm lao động làm công việc linh hoạt, bán thời gian. Tại Hà Tĩnh lương tối thiểu vùng đang được áp dụng ở vùng III gồm: TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh; vùng IV gồm: TX Hồng Lĩnh và các huyện còn lại.

Nam Giang