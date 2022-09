Bảo đảm an toàn vũ khí, phục vụ nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương

Các đơn vị bộ đội ở Hà Tĩnh đang tập trung làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng các loại súng, đạn để phục vụ tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập của toàn lực lượng.

Ban CHQS huyện Kỳ Anh và lãnh đạo địa phương kiểm tra công tác bảo quản vũ khí của Ban CHQS xã Kỳ Sơn.

Công tác bảo quản, bảo dưỡng súng CKC, AK, đạn và các loại trang thiết bị quân sự khác luôn được Ban CHQS xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) đặt lên hàng đầu. Dưới sự giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của Ban CHQS huyện và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, số súng đạn này được quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sau mỗi lần sử dụng phục vụ huấn luyện, diễn tập, Ban CHQS xã lại bảo dưỡng đúng quy trình, sắp xếp ngăn nắp, bảo vệ tủ súng an toàn, cất giữ chìa khóa đúng quy định.

Lực lượng dân quân xã Kỳ Châu huấn luyện các bài bắn súng AK.

Hơn 2 năm nay, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh) Nguyễn Thị Hồng Nhung đã đảm nhận công việc bảo quản, bảo dưỡng các loại súng đạn được giao. Mỗi tuần 2 lần, chị lại thực hiện nhiệm vụ tháo lắp, lau chùi, tra dầu mỡ vũ khí để tránh rỉ sét, chống ẩm mốc. Xong việc, chị lại vào sổ đăng ký, thông kê và báo cáo lên cấp trên.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung chia sẻ: “Hai năm được giao đảm nhận chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kỳ Châu là chừng ấy thời gian tôi gắn bó với việc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị, nhất là súng đạn. Ngoài việc bảo dưỡng, lau chùi, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định thì chúng tôi cũng thực hiện nghiêm các quy trình bảo quản, chìa khóa tủ súng do 2 người cất giữ (chỉ huy trưởng và chỉ huy phó), mở tủ súng phải có cả 2 người phụ trách, phòng chứa tủ súng có lắp camara kết nối về phòng chủ tịch UBND xã...”.

Bảo quản, bảo dưỡng súng đạn tốt giúp lực lượng DQTV trên địa bàn huyện Kỳ Anh đạt kết quả cao trong huấn luyện, hội thao, SSCĐ.

Các xã, thị trấn trong toàn huyện Kỳ Anh đều quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác bảo quản, sử dụng súng đạn được biên chế để tránh xuống cấp, tránh nguy cơ mất an toàn, không để mất mát, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ của lực lượng DQTV trên địa bàn.

Trung tá Phạm Thanh Hiếu - Chủ nhiệm Hậu cần, Kỹ thuật Ban CHQS huyện Kỳ Anh cho biết: “Công tác bảo quản, bảo dưỡng súng đạn từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở luôn được chúng tôi quan tâm, thực hiện tốt, chặt chẽ, đúng quy định theo tinh thần Chỉ thị 33/CT-TM, ngày 22/9/2009 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về quản lý, sử dụng vũ khí, đạn sẵn sàng chiến đấu. Hằng tháng, các sỹ quan phụ trách địa bàn đều xuống cơ sở ít nhất 1 lần để kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn. Việc sử dụng súng phải có lệnh, có phiếu xuất kho, được ghi chép, báo cáo đầy đủ, sử dụng xong được cất đặt đúng quy trình, đúng vị trí”.

Kiểm tra công tác sắp xếp, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí ở Ban CHQS huyện Hương Khê.

Công tác đảm bảo an toàn nhà kho vũ khí, súng đạn ở các huyện đội trong toàn tỉnh cũng luôn được đặt lên hàng đầu. Công tác đảm bảo an toàn cháy nổ, an toàn sử dụng, bảo trì, bảo quản vũ khí luôn được Ban CHQS huyện Hương Khê đặc biệt quan tâm.

Trung tá Nguyễn Hoài Nam – Chính trị viên Ban CHQS huyện Hương Khê cho hay: “Đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn cháy nổ và bảo vệ, bảo quản vũ khí, trang bị. Tất cả CBCS đều có nhận thức tốt về công tác này và luôn tự giác chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc an toàn. Đặc biệt, từ hệ thống nhà kho, phương tiện bảo quản, sổ sách quản lý, phương thức sắp xếp đến quân số thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành chế độ an toàn... đã được chúng tôi thực hiện ngăn nắp, kịp thời, chính xác, đúng quy định”.

Súng đại liên được đưa vào sử dụng trong diễn tập khu vực phòng thủ ở Hương Sơn vào giữa tháng 8/2022.

Theo Trung tá Lê Xuân Phú - Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh: “Công tác đảm bảo an toàn vũ khí được LLVT toàn tỉnh gắn với công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và hạn chế bệnh nghề nghiệp. Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể, sát với từng nhiệm vụ, từng đơn vị, từng thời điểm.

Việc làm này đã trở thành nhiệm vụ mang tính thường xuyên, nền nếp, nguyên tắc, kỷ luật cao trong các đơn vị bộ đội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn”.

