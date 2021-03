Bảo đảm tốt phương tiện xe - máy cho lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Trạm sửa chữa Z12, Phòng Kỹ thuật - Bộ CHQS Hà Tĩnh nhộn nhịp với “Ngày kỹ thuật” trong tuần.

Với nhiệm vụ quan trọng là bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm tốt kỹ thuật xe máy cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ cứu nạn, cán bộ, chiến sỹ Trạm sửa chữa tổng hợp Z12) luôn chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ lái xe, thợ sửa chữa thuộc các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện xe - máy bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

Có mặt tại khu kỹ thuật thuộc Trạm sửa chữa Z12, vào một sáng thứ 6 thượng tuần tháng 3/2021, chúng tôi chứng kiến không khí khá nhộn nhịp bởi hoạt động “Ngày kỹ thuật” trong tuần. Mỗi bộ phận theo chức năng, nhiệm vụ say sưa làm việc với tinh thần cao nhất.

Tại khu vực bảo dưỡng, sửa chữa, những người lính thợ trong bộ đồ bảo hộ lấm lem dầu mỡ miệt mài kiểm tra các thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và các chi tiết đồng bộ cho từng chiếc xe. Bàn tay người thợ không ngừng nghỉ, cần mẫn tháo lắp, lau chùi, mài dũa, chỉnh sửa từng chi tiết động cơ. Mỗi lần phát hiện ban bệnh, họ lại ghi chép tỉ mỉ, chi tiết xe để đội ngũ lái xe, thợ tự “chữa bệnh” cho xe của mình.

Khi các xe đã qua khâu kiểm tra tình trạng kỹ thuật, các lái xe và đội ngũ thợ sửa chữa thận trọng, tỷ mỉ hiệu chỉnh, sửa chữa, khắc phục từng chi tiết. Và, mỗi lần tiếng động cơ ô tô nổ giòn tan và “xuất xưởng”, niềm vui của những người thợ như càng nhân lên.

Đội ngũ cán bộ ngành kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe - máy của các cơ quan, đơn vị

Trong bộ đồ còn lấm lem dầu mỡ, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Hữu Nghĩa - thợ sửa chữa bộc bạch: “Đối với xe ô tô quân sự hầu hết đã qua nhiều năm sử dụng dẫn đến nhiều hỏng hóc. Vì vậy, hoạt động “Ngày kỹ thuật” (thứ 6 hàng tuần) ở đơn vị là dịp để mỗi lái xe, thợ kỹ thuật nâng cao trình độ, tay nghề; đặc biệt là tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng phát hiện bệnh của xe, từ đó trao đổi, thống nhất để tìm ra phương án sửa chữa khắc phục hiệu quả nhất, góp phần nâng cao tuổi thọ của xe máy”.

Để nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, đơn vị đã đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, một cách hiệu quả. Hàng năm, từ 4 - 5 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe máy. Tiêu biểu có các sáng kiến: “Cải tiến hệ thống điện xe ô tô”, “Hệ thống cảm biến báo không an toàn khi cửa xe chưa được đóng” của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Hữu Nghĩa; sáng kiến “Giá tháo lốp xe ô tô” của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Mai Trọng Thành và Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Đình Khánh…

Phương tiện ô tô quân sự tỉnh tham gia Hội thao “Giữ xe tốt, lái xe an toàn” năm 2020 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

Điểm nhấn trong công tác bảo đảm xe ô tô quân sự ở Bộ CHQS tỉnh hiện nay, đó là việc kết hợp công tác bảo đảm kỹ thuật với triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các mô hình, phần việc cụ thể như: Mô hình “Khu nhà xe Thanh niên tự quản”; “Ngày kỹ thuật” gắn với tổ chức các hội thi, hội thao “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”... qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo đảm kỹ thuật xe - máy.

Vì vậy, dù trong điều kiện tình trạng xe máy ngày càng xuống cấp, vật tư trang thiết bị thay thế không đồng bộ... nhưng hàng năm, Trạm sửa chữa Z12 vẫn tiến hành bảo dưỡng cho 190 lần xe; sửa chữa các loại đạt 90 lần xe; đăng kiểm 99 lượt xe... Nhờ đó, xe ô tô quân sự trong toàn tỉnh bảo đảm đạt bình quân gần 1 triệu km an toàn/năm.

Bảo đảm tốt phương tiện xe - máy cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của LLVT tỉnh

Thượng tá Nguyễn Huy Việt - Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Cán bộ chiến sỹ ngành xe - máy tự hào với truyền thống 70 năm (28/3/1951 – 28/3/2021) vẻ vang của nghành xe - máy quân đội và khắc ghi sâu lời dạy của Bác Hồ: Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của Nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu. Từ đó, thường xuyên trau dồi, nâng cao công tác chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt phương tiện xe - máy cho hoạt động của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Hoàng Minh Hải