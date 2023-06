Can Lộc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 19/5, Công an huyện Can Lộc và Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ ngày 01/08/2023 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023 (Chương trình phối hợp số 09).