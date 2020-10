Cảnh sát đường thủy luồn ca-nô ứng cứu người dân “rốn lũ” Hà Tĩnh

Lãnh đạo Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh tỉnh cho biết, đơn vị đã huy động 5 xuồng cao tốc, 2 xe ô tô cứu hộ và 30 cán bộ chiến sỹ trực tiếp xuống các xã vùng rốn lũ Cẩm Xuyên tập trung cứu hộ, cứu nạn.

5 xuồng cao tốc và 30 cán bộ, chiến sỹ ứng cứu kịp thời các hộ dân vùng rốn lũ Cẩm Xuyên đến nơi an toàn

Từ 23h tối 18/10, lực lượng CSGT đường thủy đã triển khai 5 xuồng cao tốc, len lỏi vào các thôn bị ngập sâu và cô lập hoàn toàn ở các xã Cẩm Vịnh, Cẩm Bình, Cẩm Duệ... (Cẩm Xuyên) để ứng cứu và sơ tán được 100 hộ dân với 350 người đưa đến nơi an toàn, trong đó có ưu tiên người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Cán bộ, chiến sỹ đưa người già và trẻ nhỏ thoát khỏi vùng ngập lũ

“Đến 23h ngày 19/10, do nước lũ dâng cao, trời tối không đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ nên đơn vị đã tạm thời rút quân. Hôm nay (20/10), đơn vị tiếp tục triển khai phương tiện và lực lượng để cứu hộ và di dời bà con đến nơi an toàn” – Trung tá Nguyễn Nam Đông, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy cho biết.

Người và tài sản của bà con nhân dân các xã Cẩm Duệ, Cẩm Vịnh, Cẩm Thành được di chuyển đưa đến nơi an toàn.

Đức Phú