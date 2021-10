Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Tĩnh: “Lá chắn” bảo vệ bình yên cho cuộc sống Nhân dân

Trải qua 60 năm (4/10/1961 - 4/10/2021), lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an Hà Tĩnh đã trưởng thành về mọi mặt, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Diễn tập PCCC tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

“Lá chắn” của Nhân dân…

Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh được thành lập ngày 23/12/1963 trong bối cảnh miền Bắc đang tập trung chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Hà Tĩnh là đầu mối giao thông quan trọng và là hậu phương vững chắc với nhiều kho tàng, hàng hóa, vũ khí, súng đạn, lương thực, thực phẩm… để chi viện sức người, sức của cho các chiến trường B, C, K…

Trong điều kiện lực lượng mỏng, mới thành lập, phương tiện chữa cháy thiếu thốn nhưng bằng tinh thần quyết chiến bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Hà Tĩnh ngày đêm có mặt tại các tuyến lửa kịp thời cứu chữa hơn 300 trận, bảo vệ an toàn tính mạng cho hàng ngàn người, hơn 4.000 trang thiết bị, 4.300 tấn hàng hóa, hàng trăm xe ô tô, nhiều loại vũ khí, đạn dược, thuốc men để chuyển vào chiến trường, phục vụ sản xuất, chiến đấu tại chỗ, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hồng Lĩnh luôn trong tư thế sẵn sàng ứng cứu khi xẩy ra cháy nổ.

Sau ngày đất nước thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, tái lập tỉnh, nhiệm vụ đặt ra cho công tác PCCC&CNCH hết sức nặng nề. Tuy nhiên, với phương châm tích cực phòng ngừa, không để cháy, nổ xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền; tích cực xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác PCCC sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của quần chúng nhân dân trong công tác PCCC.

Từ ngày tái lập tỉnh đến nay, toàn lực lượng đã chủ động nắm và xử lý tình hình kịp thời, tham gia tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên 1.000 vụ, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân; cứu được hàng trăm người ra nơi an toàn; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, ngăn ngừa có hiệu quả tai nạn cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần cùng lực lượng công an toàn tỉnh đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Điển hình là vụ chữa cháy, cứu hộ kịp thời tại Công ty TNHH Tân Trường Phát, Khu công nghiệp cảng Vũng Áng (tháng 7/2008); chữa cháy tại Trung tâm thương mại BMC Hà Tĩnh (tháng 12/2012); tham gia chữa cháy rừng và cứu nạn, cứu hộ tại huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, Đức Thọ (tháng 6/2019); cứu nạn, cứu hộ bão lũ tại TP Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên (tháng 10/2020)…

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh cùng các lực lượng giành giật với giặc lửa từng mét đất trong vụ cháy rừng ở Nghi Xuân tháng 6/2019

Viết tiếp trang sử vàng

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an; Tỉnh ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng bức trướng “Chủ động, kịp thời, dũng cảm, hiệu quả”, 6 lần được tặng cờ thi đua xuất sắc;

Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh tặng huân chương, bằng khen, giấy khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đơn vị nhiều năm liền được công nhận là đơn vị quyết thắng; Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, xứng danh với danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

"Tổ tự quản an toàn về PCCC” tại tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập (TP. Hà Tĩnh) mô hình đầu tiên ở Hà Tĩnh được thành lập vào tháng 8/2021.

Bước vào thời kỳ mới, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đang từng bước tiến lên trên con đường chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, phân cấp quản lý nhà nước về PCCC&CNCH cho các đơn vị công an cấp huyện và UBND cấp xã theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC &CNCH; xây dựng có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH, nhân rộng các đơn vị điển hình tiên tiến, các cụm dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu về PCCC&CNCH nhằm kiềm chế về số vụ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (9/2021). Ảnh: Văn Hùng

Tiếp nối truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân và 4 điều Bác dạy lực lượng Cảnh sát PCCC, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, lập thêm nhiều chiến công, cùng các lực lượng khác của Công an tỉnh đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Đại tá Đặng Hoài Sơn

Phó Giám đốc Công an tỉnh