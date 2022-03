Công an Hà Tĩnh cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới và tinh vi

Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn quan tâm phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về một số phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm. Khi phát hiện các đối tượng dùng các thủ đoạn nêu trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản: - Tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu từ các cuộc gọi “lạ” tự xưng là cơ quan nhà nước, lực lượng công an để cung cấp thông tin cá nhân. Việc cấp số định danh điện tử cần liên hệ cơ quan Công an để thực hiện theo quy trình. - Tuyệt đối không được tin và làm theo hướng dẫn của các đối tượng gọi điện thông báo trúng thưởng qua mạng, yêu cầu chuyển phí để nhận phần thưởng. Nếu nhận được cuộc gọi như vậy, người dân chủ động từ chối, kịp thời báo lại cho lực lượng công an biết để có biện pháp phòng, chống. - Tuyệt đối không được cung cấp mã số thẻ và mã OTP cho các đối tượng gọi điện đến tự xưng là cán bộ ngân hàng. Khi gặp trường hợp này, người dân cần chủ động liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể. - Đối với trường hợp thông qua điện thoại tự xưng là cán bộ công an, tòa án yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ thanh tra, điều tra thì đây đều là các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Khi gặp trường hợp này, người dân phải bình tĩnh, đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất để báo tin và đề nghị hỗ trợ xác minh hoặc chủ động từ chối chuyển tiền. Tuyệt đối không hoang mang lo sợ mà chuyển tiền.