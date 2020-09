Công an Hà Tĩnh hỗ trợ nữ sinh nghèo nối tiếp ước mơ vào đại học

Mỗi tháng Công an Hà Tĩnh sẽ hỗ trợ em Trần Thị An 2 triệu đồng để em yên tâm theo học tại Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Can Lộc tặng quà, động viên em Trần Thị An.

Biết tin em Trần Thị An, ở tổ dân phố 7, thị trấn Nghèn, Can Lộc đạt 26,7 điểm khối A1 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên khó có thể theo học đại học, Công an Hà Tĩnh đã nhận hỗ trợ em mỗi tháng 2 triệu đồng.

Ngôi nhà của mẹ con An

Được biết, hoàn cảnh gia đình của An hết sức éo le, khó khăn. Bố mất từ lúc An mới 2 tuổi, nhà có 2 chị em gái, chị đang học tại Đà Nẵng. Mẹ không có công ăn việc làm ổn định, lại thường xuyên đau ốm.

Hiện tại, 2 mẹ con An sống trong căn nhà dột nát, rộng khoảng chừng 20m2. Trong nhà không có gì giá trị ngoài chiếc xe đạp cà tàng. Hằng ngày để lo cho cuộc sống, mẹ của An là chị Nguyễn Thị Hà phải thức dậy từ sáng sớm để đi bán chè bó. Do sức yếu, bệnh tật, chị Hà không thể làm được việc gì nặng.

Góc học tập của em Trần Thị An

Với quyết tâm học giỏi để vượt qua số phận, Trần Thị An ngày đêm chăm chỉ dùi mài đèn sách. 3 năm liền học tại Trường THPT Nghèn (Can Lộc) An liên tục là học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, An đạt tổng số 26,7 điểm khối A1, trong đó Toán 9,6; Vật lý 8,6 và Tiếng Anh 8,5.

Từ khi có kết quả thi, An và mẹ vừa mừng, vừa lo. Mừng vì cánh cửa giảng đường đại học đã rộng mở, lo vì không biết lấy đâu ra tiền để theo học. Nhận được thông tin, Công an Hà Tĩnh đã trích từ quỹ tình nghĩa do cán bộ, chiến sỹ đóng góp hỗ trợ An mỗi tháng 2 triệu đồng, giúp em nối tiếp ước mơ bước vào giảng đường đại học.

Được biết, sau khi có sự giúp đỡ của Công an Hà Tĩnh, em Trần Thị An đã lựa chọn Trường Đại học Ngoại thương để chạm đến chân trời tri thức mới.

Hoàng Xuân – Ngọc Đức