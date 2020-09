Công an Hương Khê cần tăng cường, phối hợp ngăn chặn tội phạm vùng biên

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công an huyện Hương Khê phải tiếp tục tập trung nắm chắc địa bàn để kịp thời tham mưu cho Công an tỉnh, cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành các giải pháp đảm bảo ANTT.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh vừa có buổi làm việc với Công an huyện Hương Khê. Thượng tá Đinh Việt Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Huyện ủy Hương Khê Lê Ngọc Huấn cùng dự.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện Hương Khê đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác nắm chắc tình hình, tham mưu huy động được sức mạnh của toàn dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT nổi lên tại các địa phương.

Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19, đảm bảo ANTT tại các khu cách ly tập trung.

Công an Hương Khê vận động người dân giao nộp vũ khí trong đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020.

Đặc biệt, đơn vị đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Hương Khê đã điều tra làm rõ 39/47 vụ, 51 đối tượng phạm pháp hình sự; khởi tố 26 vụ, 37 bị can về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc; quả tang 8 vụ, 11 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1,7235g heroin và 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Ông Lê Ngọc Huấn – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: CBCS Công an huyện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; nỗ lực, quyết tâm xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng - an ninh.

Phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy bắt 2 vụ, 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn huyện, thu giữ 33kg ma túy đá; phát hiện 15 vụ, 8 đối tượng sử dụng súng trái phép, thu hồi nhiều loại vũ khí khác…

Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Công an huyện Hương Khê đạt được trong thời gian qua.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đưa ra những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm cho đơn vị trong thời gian tới như: Lực lượng công an huyện phải tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời tham mưu cho Công an tỉnh, cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành các giải pháp đảm bảo ANTT;

Tăng cường phối hợp với lực lượng khác trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm vùng biên… để góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo tiền đề vững chắc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Ngà