Công an TP Hà Tĩnh khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khu vực nước sâu

Lúc 13h25 phút ngày 19/10, ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thông tin, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to trong 1-3 giờ tới.