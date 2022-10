Đoàn cán bộ nghiên cứu chiến lược Quân sự Quân đội Lào học hỏi kinh nghiệm lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Qua làm việc, trao đổi kinh nghiệm với lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh, đoàn cán bộ nghiên cứu chiến lược Quân sự Quân đội Lào xem đây là bài học kinh nghiệm quý báu để nghiên cứu, vận dụng trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội Nhân dân Lào vững mạnh.

Chiều 5/10, đoàn cán bộ Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam do Thiếu tướng Trần Minh Tuấn - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn và đoàn cán bộ nghiên cứu chiến lược Quân sự Quân đội Nhân dân Lào do Trung tá Bun Thái Minh - Mương Át làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ CHQS tỉnh.

Thượng tá Trần Thanh Bình - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh báo cáo một số kết quả về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kết quả huy động, huấn luyện dự bị động viên của Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam và đoàn nghiên cứu chiến lược Quân sự Quân đội Nhân dân Lào đã được đại diện Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh báo cáo một số nội dung cơ bản về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ, công an viên “vững mạnh, rộng khắp”...

Thiếu tướng Trần Minh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Minh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam khẳng định đây là điều kiện rất thuận lợi để đoàn nghiên cứu chiến lược Quân sự Quân đội Lào trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, vận dụng trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang Lào.

Đồng thời nhấn mạnh về tình cảm, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, và mong muốn cán bộ Quân đội Nhân dân Lào sau khi về nước, tiếp tục tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phối hợp hiệu quả với Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, LLVT Hà Tĩnh nói riêng về các nhiệm vụ, giúp nhân dân biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững…

Trung tá Bun Thái Minh - Mương Át phát biểu tại buổi làm việc.

Qua làm việc, trao đổi một số kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS - QP của LLVT Hà Tĩnh, đoàn cán bộ nghiên cứu chiến lược Quân sự Quân đội Lào xem đây là bài học kinh nghiệm quý báu để trở về nước tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội Nhân dân Lào vững mạnh.

Dịp này, Thiếu tướng Trần Minh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam tặng biểu tượng của Viện Chiến lược cho Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn cán bộ nghiên cứu chiến lược Quân sự quân Quân đội Nhân dân Lào tặng biểu tượng Thạp Luổng cho Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho đoàn cán bộ nghiên cứu chiến lược Quân sự quân Quân đội Nhân dân Lào.

Đinh Thanh - Lê Đức