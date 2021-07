Đơn vị đầu tiên của Công an huyện Nghi Xuân công bố trở thành tổ chức chính quy

Tổ chức công an chính quy tại thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được xây dựng nhằm đảm bảo tốt hơn tình hình an ninh trật tự, giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh tại cơ sở.

Sáng nay (28/7), Công an huyện Nghi Xuân công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí tổ chức công an chính quy tại thị trấn Xuân An. Trong ảnh: Lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng Công an thị trấn Xuân An.

Theo quyết định, Công an thị trấn Xuân An được bố trí 8 người (hiện tại có 5 người), trong đó: Trung tá Ngụy Khắc Tú giữ chức vụ Trưởng Công an thị trấn, Đại úy Trần Ngọc Tú giữ chức Phó trưởng Công an thị trấn.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Công an huyện Nghi Xuân trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Công an thị trấn Xuân An chia làm 2 tổ, gồm: Cảnh sát phòng chống tội phạm thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm và cảnh sát trật tự; Cảnh sát khu vực thực hiện nhiệm vụ cảnh sát khu vực và tổng hợp.

Trung tá Ngụy Khắc Tú - Trưởng Công an thị trấn Xuân An phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đến nay, thị trấn Xuân An là đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện Nghi Xuân triển khai tổ chức công an chính quy theo quy định của Bộ Công an nhằm đảm bảo tốt hơn tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh tại cơ sở.

Thời gian tới, huyện Nghi Xuân tiếp tục thực hiện bố trí tổ chức công an chính quy ở 16 xã, thị trấn còn lại.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân: Trong thời gian sớm nhất, Công an huyện sẽ bố trí đủ con số 8 người tại Công an thị trấn Xuân An để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Được biết, từ năm 2018 đến nay, Công an huyện Nghi Xuân đã hoàn thành việc bố trí 87 công an chính quy tại 17 xã, thị trấn. Tổ chức bộ máy vẫn là mô hình công an xã bán chuyên trách.

Hoài Nam