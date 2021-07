Đức Thọ sẵn sàng diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn

Trước dự báo Hà Tĩnh sẽ có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to, dẫn tới nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, các cấp chính quyền đã lên phương án di dời hàng nghìn hộ dân ở vùng nguy hiểm tới nơi an toàn.