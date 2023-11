Giữ bức tranh nông thôn mới bình yên nơi biên cương Hà Tĩnh

Những người lính Biên phòng Hà Tĩnh luôn chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và đóng vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn sự bình yên nơi phên dậu, phối hợp thực hiện tốt tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh biên giới, lực lượng Biên phòng toàn tỉnh thường xuyên tổ chức tuần tra các vị trí trọng yếu trên địa bàn các xã vùng biên. Từ đầu năm đến nay, các đồn biên phòng tuyến rừng đã thực hiện hơn 70 cuộc tuần tra đường biên và gần 1.000 cuộc tuần tra, kiểm soát địa bàn với khoảng 4.500 lượt CBCS tham gia. (Ảnh: Lực lượng BĐBP Cầu Treo tuần tra các vị trí trọng yếu trên địa bàn các xã biên giới Sơn Kim 1, Sơn Kim 2).

Qua công tác tuần tra, kiểm soát và thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng đã giúp kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy ở vùng biên. Từ năm 2020 đến nay, toàn lực lượng đã đấu tranh thắng lợi 73 chuyên án, bắt giữ 108 đối tượng, thu giữ 65 bánh heroin, 336 kg ma tuý đá, 62 kg ketamin, 489.419 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác. (Ảnh: Các lực lương phối hợp bắt quả tang đối tượng Lê Anh Tuấn đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam).

BĐBP cũng chủ động phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm khác. Bình quân mỗi năm, các đơn vị biên phòng chủ trì bắt giữ, xử lý khoảng 200kg pháo thẩm lậu vào địa bàn biên giới, ngăn chặn 15 - 18 vụ/40 - 45 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép và khoảng 100 vụ/160 đối tượng có vi phạm khác.

BĐBP phối hợp chặt chẽ với kiểm lâm, chủ rừng để kết hợp bảo vệ biên giới với ngăn chặn khai thác gỗ, chống săn bắt động vật rừng, ngăn chặn tình trạng sẻ phát rừng trái phép. 3 năm gần đây, lực lượng BĐBP đã chấn chỉnh, nhắc nhở hàng trăm trường hợp vi phạm và thu giữ 148kg gỗ cẩm lai, 31m3 gỗ khác, 12kg động vật rừng...(Ảnh: CBCS biên phòng tuần tra biên giới kết hợp bảo vệ rừng ở lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang).

Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ BĐBP bám sát địa bàn, gặp gỡ các già làng, trưởng bản, những người có uy tín và chức sắc trong cộng động để nắm bắt tình hình, thu thập thông tin phục vụ nhiệm vụ bảo vệ biên giới và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bình quân mỗi năm, BĐBP trên 2 tuyến biên giới tiếp nhận khoảng 100 tin báo có giá trị trong phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép.

Vào các ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh về các địa phương biên giới giúp dân xây dựng nông thôn mới (mỗi năm khoảng 3.000 ngày công và 250 triệu đồng) kết hợp với công tác dân vận, vận động bà con chung tay bảo vệ an ninh vùng biên. (Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ BĐBP giúp người dân xã Hương Liên xây dựng nông thôn mới).

Các đơn vị biên phòng cũng tích cực vận động Nhân dân giao nộp, thu hồi vũ khí quân dụng, súng săn, các loại vật liệu nổ, hạn chế tối đa tình trạng sử dung vũ khí “nóng” giải quyết mâu thuẫn hoặc săn bắn động vật hoang dã ở các địa phương miền núi.

Trên tuyến biển, bình quân mỗi năm, các đồn biên phòng thực hiện khoảng 160 cuộc tuần tra, kiểm soát trên biển và 1.200 cuộc trên bờ, cửa sông, cửa lạch với khoảng 7.000 lượt CBCS tham gia. Qua đó, giúp ngăn chặn tình trạng sử dụng các loại chất cấm đánh đánh bắt hải sản, hỗ trợ ngư dân phòng chống thiên tai, giúp đỡ tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tuần tra ở vùng biển xã Xuân Liên).

Thực hiện nhiệm vụ được giao, BĐBP đã kiên quyết đẩy đuổi, bắt giữ, xử lý các hành vi khai thác hải sản trái quy định, tận diệt, nhất là tàu giã cào đánh bắt gần bờ. Từ năm 2020 đến nay, các đồn biên phòng tuyến biển đã bắt giữ, xử lý 100 tàu thuyền đánh bắt sai quy định, xử phạt hành chính hàng tỷ đồng. (Ảnh: Bắt giữ tàu giã cào đánh bắt sai vùng quy định ở khu vực biển Thiên Cầm).

Tại Khu kinh tế Vũng Áng (TX Kỳ Anh), BĐBP Vũng Áng - Sơn Dương thường xuyên thực hiện tuần tra, kiểm soát khu vực các cửa khẩu cảng nhằm đảm bảo luồng lạch thông suốt, an toàn hàng hải, kiểm soát thuyền viên, ngăn ngừa cháy nổ, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển...

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương và Đồn Biên phòng Đèo Ngang cũng thường xuyên theo dõi tình hình, gặp gỡ, đôn đôc, nhắc nhở các chủ đầu tư, đơn vị đang thi công các dự án lớn ở Khu Kinh tế Vũng Áng phải đảm bảo an toàn lao động, quản lý tốt công nhân. Qua đó, hạn chế tối đa tình trạng gây rối an ninh trật tự, đánh bạc, sử dụng chất cấm và các tệ nạn xã hội khác.

Tại các địa bàn giáp ranh, các bãi tắm lớn (Xuân Thành, Xuân Hải, Thiên Cầm), các khu vui chơi giải trí, các khu vực nhạy cảm về an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển cũng luôn được lực lượng biên phòng phối hợp cùng lực lượng công an triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, kiềm chế tệ nạn xã hội.

Những trục đường chính, những vị trí nhạy cảm, các khu vực có nguy cơ mất an toàn cao ở các địa phương nằm dọc theo 137 km đường bờ biển từ Bến Thủy đến Đèo Ngang cũng luôn được BĐBP và lực lượng phối hợp giám sát, theo dõi chặt chẽ để có phương án đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.

Tại các âu thuyền, cảng cá lớn cũng luôn có sự hiện diện của những người lính đeo quân hàm xanh. Cán bộ, chiến sĩ vừa động viên bà con sản xuất, nghe ngóng tình hình trên biển và ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng tình hình trộm cắp tài sản, gây rối trật tự, cản trở sản xuất... (Ảnh chụp ở cảng cá Cồn Gò, Cẩm Nhượng).

Với nhiệm vụ được giao, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy và luôn sẵn sàng vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, chủ động thực hiện tốt các mặt công tác, quyết tâm thi đua lập công. Đặc biệt, chúng tôi đã chủ trì, chủ động phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương, đoàn thể các cấp để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, thực hiện tốt tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, củng cố “thế trận biên phòng toàn dân” gắn với “thế trận an ninh nhân dân”, giữ gìn sự bình yên trên hai tuyến biên giới... Đại tá Nguyễn Mậu Phúc Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh

Thanh Giang - Tiến Phúc