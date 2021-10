Hà Tĩnh tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sỹ tại Lào

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Lễ xuất quân làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sỹ tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào mùa khô 2021 - 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh dự và chỉ đạo.

Sáng nay (13/10), Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã làm Lễ xuất quân làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sỹ tại Lào mùa khô 2021 - 2022. Ảnh: Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập mộ Liệt sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Mùa khô năm 2020 - 2021, bằng sự nỗ lực quyết tâm cao, Đội Quy tập mộ liệt sỹ (Bộ CHQS tỉnh) đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 11 hài cốt liệt sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Nầm (Hương Sơn).

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ) tiếp tục chỉ đạo các bộ phận bám nắm địa bàn, tập trung phối hợp với cấp ủy chính quyền Nhân dân các bộ tộc Lào thu thập, tiếp nhận được 24/56 thông tin phần mộ liệt sỹ (trong đó có 3 thông tin, phần mộ trong nước). Đây là cơ sở, điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ đảm bảo đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Đội Quy tập mộ liệt sỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đội Quy tập mộ liệt sỹ đạt được trong mùa khô năm 2020 – 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh phát biểu giao nhiệm vụ cho Đội Quy tập mộ liệt sỹ.

Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh: “Công tác tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, có ý nghĩa chính trị - xã hội, nhân văn sâu sắc; do đó yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sỹ phải nỗ lực vượt mọi khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là tuân thủ các quy định quan hệ quốc tế, tôn trọng phong tục tập quán của nước bạn; chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; nắm chắc tình hình địa bàn đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ huy Đội Quy tập mộ liệt sỹ quán triệt mệnh lệnh hành quân trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền, địa phương và Nhân dân các dân tộc nước bạn Lào để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mùa khô năm 2021 – 2022”.

Trọng Sơn