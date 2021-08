Hà Tĩnh xây dựng thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc

Công an, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh luôn phát huy tinh thần cách mạng, cùng toàn dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững biên cương, an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Công an Hà Tĩnh ra quân trấn áp tội phạm (ảnh tư liệu).

Từ thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tuy lực lượng còn non trẻ nhưng Công an Hà Tĩnh đã làm tốt công tác bảo mật, phòng gian, cùng với bộ đội, dân công hỏa tuyến chi viện sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi. Những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, Công an Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hòa bình lập lại, đặc biệt là những năm gần đây, Hà Tĩnh có nhiều bước đột phá trong phát triển KT-XH. Ngoài việc đi đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), Hà Tĩnh cũng đã tập trung cao phát triển các khu kinh tế, trong đó có Khu kinh tế Vũng Áng, với nhiều công trình, dự án trọng điểm cả nước.

Công an Hà Tĩnh, BĐBP Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng trao đổi về công tác đảm bảo ANTT tại Khu kinh tế Vũng Áng (ảnh tư liệu).

Quá trình thực hiện này đã nảy sinh một số vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công an Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp về chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt là đã xây dựng được một “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tăng cường công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn; duy trì, củng cố và nhân rộng hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trên từng địa bàn, lĩnh vực.

Công an huyện Hương Khê làm căn cước công dân miễn phí cho đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hương Liên, Hương Khê) - ảnh chụp 4/2021.

Đến nay, toàn tỉnh có 42 loại mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT hoạt động hiệu quả, điển hình như: “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, “Khu dân cư tự quản về ANTT và 5 không, 3 sạch góp phần xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu an toàn về ANTT”, “Thôn xóm bình yên không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Vùng giáo họ an toàn về ANTT, đoàn kết xây dựng NTM”, “Cụm liên kết an toàn về ANTT ở địa bàn giáp ranh”, “Camera giám sát an ninh”, “Khu dân cư bình yên, chung sức xây dựng NTM”, “Dòng họ, giáo họ an toàn”…

Công an các đơn vị, địa phương còn thường xuyên củng cố, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” như: “Xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, hiểu dân, học dân, vì Nhân dân phục vụ”; “Nâng cao chất lượng công tác dân vận cho lực lượng công an xã để giải quyết có lý, có tình những vấn đề có liên quan đến ANTT tại cơ sở”… Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng 5 mô hình kiểu mẫu về ANTT phục vụ xây dựng NTM tại các xã: Tượng Sơn (Thạch Hà), Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên), Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), Tùng Ảnh (Đức Thọ), Hộ Độ (Lộc Hà).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong chuyên án bắt quả tang Phạm Minh Đức (SN 1990) trú tại thôn Vĩnh Hội, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) vận chuyển 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 kg ketamine, 12.000 viên hồng phiến vào ngày 18/7/2021.

Từ các mô hình đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp kịp thời hàng trăm nghìn tin liên quan đến ANTT có giá trị, giúp lực lượng công an xử lý kịp thời các vụ, việc, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 lại nay, với “tai mắt” hiệu quả của thế trận an ninh nhân dân, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, điều tra, khám phá trên 200 vụ/530 đối tượng phạm tội hình sự; triệt phá 12 ổ nhóm/173 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 24 đối tượng truy nã, đưa gần 200 đối tượng vào diện quản lý theo Nghị định 111/CP; phát hiện, bắt giữ trên 100 vụ/117 đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; xử lý trên 210 vụ/460 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy...

Bội đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với nước bạn Lào tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn ngừa xâm nhập cảnh trái phép.

…Đến biên cương “nội yên, ngoại tĩnh”

Kế thừa và phát huy chính sách “nhu viễn”, “biên viễn” của cha ông, cùng với gia cố, bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc, những năm qua, Bộ đội biê phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã xây dựng, nhân rộng các mô hình, triển khai liên tục các phong trào, cuộc vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng và đảm bảo an ninh biên giới quốc gia.

Qua đó, đã có 25 tập thể cơ quan, thôn bản đăng ký tự quản đường biên, 367 hộ (với 547 người) đăng ký tự quản 53/53 cột mốc, 357 tổ tự quản ANTT thôn bản (với 2.524 thành viên) tham gia tự quản ANTT thôn bản, 649 tổ ANTT (4.701 thành viên) tham gia đảm bảo ANTT trên bến bãi và 284 tổ tàu thuyền an toàn (với 2.610 thành viên) trên 1.171 phương tiện… Đây được xem là những cột mốc di động, là “tai mắt”, “cánh tay” nối dài để BĐBP Hà Tĩnh kiểm soát toàn diện, kịp thời tình hình biên giới.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phát khẩu trang miễn phí cho hành khách nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

BĐBP Hà Tĩnh còn tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân vùng biên trong xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ lạc hậu, phát triển KT-XH, nâng cao tinh thần để tạo tiềm lực cho công cuộc bảo vệ biên giới vững chắc, căn cơ. Đặc biệt, các phong trào: “Chung tay xây dựng NTM”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Tiếp lửa yêu thương”, “Cầu nối se duyên”, “Câu lạc bộ tình thương”... đã và đang lan tỏa ý nghĩa khắp mọi miền biên cương.

Những người lính quân hàm xanh cũng là chỗ dựa đáng tin cậy của người dân trong thiên tai, hoạn nạn; chỉ tính trong 10 năm trở lại đây, đã có 6.575 lượt cán bộ, chiến sỹ và 156 lượt phương tiện tham gia tìm kiếm cứu hộ 81 phương tiện bị nạn trên biển, cứu sống 132 người; sắp xếp hơn 68.272 lượt phương tiện/258.587 l­ượt thuyền viên tránh trú bão; sơ tán hơn 14.750 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm....

Trần Văn Thịnh (SN 1994, trú tại thôn 5, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) bị lực lượng biên phòng Hà Tĩnh (chủ công) phát hiện, bắt quả tang khi đang vận chuyển 180.000 viên hồng phiến, 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh hêrôin vào ngày 13/3/2021.

Từ việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, BĐBP Hà Tĩnh đã có những “cánh tay nối dài” trong công tác bảo vệ biên giới, an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong 10 năm trở lại đây, BĐBP tỉnh đã đấu tranh thắng lợi 537 chuyên án, vụ án, bắt giữ 987 đối tượng, thu giữ 927 bánh hê-rô-in, 896 kg ma túy đá, 3.137 kg cần sa, 350 tạ tiền chất ma túy, 25 kg thuốc phiện, 170 ngàn viên ma túy tổng hợp, 808 kg thuốc nổ, 2.264 kíp nổ, 234 khẩu súng cùng nhiều tang vật khác.

Chỉ tính từ đầu năm 2021 lại nay, BĐBP Hà Tĩnh đấu tranh thắng lợi trên 8 chuyên án, vụ án, xử lý 50 vụ/89 đối tượng phạm pháp, thu giữ 3 bánh hê-rô-in, 24 kg ma túy đá, 9 kg ketamin, 210.630 viên ma túy tổng hợp, 12 kg động vật hoang dã; phát hiện, xử lý 21 vụ/33 đối tượng nhập cảnh trái phép.. Kết quả đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH, đẩy lùi các loại tệ nạn, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương nói chung và ở khu vực biên giới nói riêng.

Cán bộ tổ công tác Rào Tre - Đồn Biên phòng Bản Giàng tuyên truyền cho đồng bào dân tộc Chứt về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dù trong thời kỳ lịch sử nào, các lực lượng công an, biên phòng Hà Tĩnh cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng xây dựng thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, nhằm bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Mai Hoàng - Tiến Dũng