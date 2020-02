Hết quý I/2020, chính quy hóa lực lượng công an xã ở Hà Tĩnh

Ngay sau khi có chủ trương của Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí công an chính quy tăng cường về cơ sở. Theo đó, toàn ngành đã điều động 348 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại 120/195 xã (tính đến ngày 15/2/2020) và sẽ “phủ kín” trong quý I/2020.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho 5 cán bộ công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn), tháng 11/2019.

Sơn Trà là một trong những địa bàn phức tạp về ANTT ở huyện Hương Sơn. Trước tình hình đó, tháng 1/2020, Công an huyện Hương Sơn điều động 3 công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã. Sau khi về địa bàn, họ đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo xã các phương án đảm bảo ANTT trước dịp Tết Nguyên đán. Chiến công đầu tiên của các công an chính quy mới được tăng cường là xử lý kịp thời 5 vụ sử dụng pháo trái phép trên địa bàn.

Đến nay, gần 2 tháng kể từ khi đưa công an chính quy về cơ sở, Công an xã Sơn Trà đã xử lý 1 vụ sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái phép, 1 vụ khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, 5 vụ sử dụng trái phép pháo nổ, 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ trộm cắp tài sản. Từ sự chuyên nghiệp trong xử lý các vụ việc đến tinh thần vì dân phục vụ của các anh đã được người dân địa phương ghi nhận, quý mến.

Công an xã Sơn Trà (Hương Sơn) thường xuyên xuống địa bàn trao đổi về công tác đảm bảo ANTT với người dân địa phương

Ông Nguyễn Văn Đường, trú tại thôn 2, xã Sơn Trà (Hương Sơn) đánh giá: “Từ ngày có các đồng chí Công an chính quy về trên địa bàn, thì những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý thông tin, thu thập chứng cứ các vụ việc, lấy lời khai các đối tượng đã được tháo gỡ… Người dân chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn”.

Không riêng xã Sơn Trà mà tại các địa bàn đã bố trí công an chính quy thì hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại các cơ sở được nâng lên rõ rệt; công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ANTT có chất lượng; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và phát triển.

Theo thống kê, từ năm 2019 lại nay, công an xã chính quy đã trực tiếp bắt giữ và xử lý hơn 400 vụ vi phạm hành chính về trật tự xã hội; phát hiện, điều tra, khám phá 29 vụ án hình sự, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. Trong đó, đã đấu tranh hiệu quả nhiều loại tội phạm khi mới phát sinh tại cơ sở như ma túy, đánh bạc, đòi nợ thuê. Đặc biệt, công tác quản lý hành chính được thực hiện nhanh gọn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Công an Hà Tĩnh trang cấp (đợt 1) 43 xe máy cho các xã đã triển khai công an xã chính quy thuộc địa bàn trọng điểm về ANTT và các xã địa bàn đi lại khó khăn, xa trung tâm (tháng 1/2020).

Tính đến ngày 15/2/2020, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 348 công an chính quy về đảm nhận chức danh công an tại 120/195 xã, thị trấn, trong đó có 33 đơn vị là xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Các địa phương đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại địa bàn cơ sở gồm: Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh. Tại các xã trọng điểm, Công an tỉnh đã bố trí đến 5 công an chính quy như: Sơn Kim 1 (Hương Sơn), Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh); một số xã trọng điểm khác bố trí 4 công an chính quy.

Đồng hành với lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng quyết liệt trong việc chỉ đạo để tiến hành sắp xếp cán bộ phù hợp, tạo đồng thuận trong cán bộ và nhân dân.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm cho biết: “Khi tiến hành sáp nhập xã, chúng tôi đã có các phương án bố trí lực lượng công an xã bán chuyên trách để thực hiện việc điều động, bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công xã. Đối với trưởng công an xã là công chức xã, có đủ năng lực, triển vọng, tín nhiệm cao, đủ tiêu chuẩn và điều kiện thì bố trí vào các vị trí cán bộ cấp xã. Đối với phó trưởng công an xã không chuyên trách, huyện bố trí chuyển sang vị trí phù hợp hoạt động không chuyên trách tại cấp xã theo quy định. Đồng thời, vận động những đồng chí trưởng công an xã sắp đến tuổi nghỉ hưu, các đồng chí đủ năm công tác nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ chờ hưu hoặc nghỉ thôi việc ngay và hưởng chế độ, chính sách như đối với công chức thuộc diện dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã… ”.

Công an xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho người dân

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Ngành đã lựa chọn những cán bộ đủ năng lực, nhiệt huyết đảm nhận các chức danh công an xã. Cùng đó, phối hợp với chính quyền các địa phương có phương án bố trí cơ sở vật chất phù hợp để lực lượng công an chính quy hoàn thành nhiệm vụ được giao… Theo lộ trình, công an chính quy sẽ phủ kín các địa bàn cơ sở ở Hà Tĩnh trong quý I/2020. Qua đó, để lực lượng Công an Hà Tĩnh gần dân, sâu sát với dân hơn, nắm bắt kịp thời và giải quyết dứt điểm những phát sinh ngay tại cơ sở, đảm bảo giữ vững bình yên để quê hương phát triển…”.

Xuân Lý - Văn Hùng