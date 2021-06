Lập chốt kiểm soát phòng dịch tại cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh

Trước diễn biến hết sức phức tạp của các ca bệnh ở TP. Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà, Công an TX Kỳ Anh đã lập 2 chốt kiểm soát phòng dịch nhằm kiểm soát các hành khách sử dụng phương tiện công cộng vào địa bàn thị xã.

Triển khai Kế hoạch số 127/KH-CATX ngày 5/6/2021 của Công an thị xã Kỳ Anh về thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn, Đội CSGT Công an TX Kỳ Anh đã phối hợp với Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh, các hãng taxi và các nhà xe tuyến cố định có điểm cuối tại địa phương tiến hành kiểm soát hành khách sử dụng phương tiện công cộng, tuyến xe cố định về trên địa bàn.

2 chốt kiểm soát dịch được thiết lập từ ngày 7/6/2021 và hoạt động trong khoảng 21 ngày; được đặt tại Km 564 QL1, tổ dân phố (TDP) Châu Phố, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh...

...và tại Km9+400, tuyến QL12C, TDP Tân Phong, phường Kỳ Thịnh...

Các thông tin về tên, nơi ở, số điện thoại và lịch trình di chuyển, nơi đi và đến của hành khách sẽ được nhân viên các tuyến xe bus, taxi và tuyến xe cố định có điểm cuối tại TX Kỳ Anh ghi rõ lại và báo cáo tại các trạm chốt kiểm soát.

Danh sách sẽ được cập nhật 1 ngày 2 lần vào lúc 10 sáng và 17h chiều, sau đó sẽ được chuyển lên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TX Kỳ Anh để cập nhật thông tin người ra, vào địa bàn.

TX Kỳ Anh là địa bàn trọng điểm có rất đông lao động trong và ngoài nước hoạt động. Cùng với các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương, việc triển khai lập chốt kiểm soát dịch của Công an TX Kỳ Anh nhằm quản lý sự di biến động của công dân vào trên địa bàn qua các tuyến vận tải cố định. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, truy vết các trường hợp trong tình huống dịch bệnh bùng phát. Thượng tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an TX Kỳ Anh

Thu Trang