Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ ở Hà Tĩnh

Công tác huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) năm nay ở Hà Tĩnh được chú trọng đổi mới về nội dung, phương pháp, sát thực tiễn ở cơ sở.

Sau hơn 1 tuần bám thao trường, Cụm Huấn luyện Tự vệ số 1 của TP Hà Tĩnh vừa hoàn thành chương trình huấn luyện, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Các chiến sỹ Cụm Huấn luyện Tự vệ số 1 (TP Hà Tĩnh) tập luyện tư thế quỳ bắn súng tiểu liên AK.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, 87 chiến sỹ tự vệ đã tạm gác các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan để tham gia huấn luyện đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo an toàn. Các “chiến sỹ sao vuông” cũng đã tập trung cao trong học tập chính trị, nghiêm túc trên thao trường, thuần thục trong từng động tác, nhất là các tư thế bắn súng, ném lựu đạn, xếp đội hình đội ngũ...

Các cơ quan, đơn vị, trường học trong cụm cũng luôn tạo điều kiện tối đa về quân số, trang bị, phương tiện, kinh phí... để các chiến sỹ và đơn vị tự vệ mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cụm Huấn luyện Tự vệ số 1 (TP Hà Tĩnh) khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt kết quả cao trong huấn luyện.

Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS tự vệ Cơ quan Tỉnh ủy Phạm Viết Phượng (Cụm trưởng) cho biết: "Mùa huấn luyện năm nay, các đơn vị tự vệ trong cụm (Cơ quan Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT, Sở VH-TT&DL, Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trần Phú, Trường Cao đẳng Nguyễn Du, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài sự nỗ lực của mỗi chiến sỹ, mỗi đơn vị tự vệ, Ban CHQS thành phố, các cán bộ trực tiếp huấn luyện cũng luôn động viên, hỗ trợ, hướng dẫn... để kết quả huấn luyện đạt cao nhất. Kết thúc đợt huấn luyện, cụm chúng tôi có 100% chiến sỹ đạt yêu cầu, trong đó 87% đạt xếp loại khá, 13% đạt loại giỏi".

Nữ tự vệ thành phố Hà Tĩnh luyện tập tư thế nằm bắn súng tiểu liên AK.

Đã gần trưa nhưng tại khu vực sân vận động xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên), 75 chiến sỹ dân quân năm thứ nhất của Cụm Huấn luyện Dân quân số 5 (gồm các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Bình) vẫn miệt mài luyện tập điều lệnh đội ngũ, bắn súng, gói buộc thuốc nổ, ném lựu đạn.

Các chiến sỹ dân quân năm nhất cũng chăm chỉ rèn luyện, điều chỉnh từng động tác cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Đại diện cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) ra thao trường động viên, tặng quà cho các chiến sỹ dân quân năm thứ nhất.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ Hà Huy Hùng cho biết: “Để các chiến sỹ dân quân yên tâm huấn luyện, UBND xã giao cho các đoàn thể như: hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên... đến động viên trong các giờ giải lao. Ngoài ra, Ban CHQS xã Cẩm Mỹ cũng khâu nối, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình dân quân có hoàn cảnh khó khăn tham gia huấn luyện đợt này”.

Toàn tỉnh hiện có 16 cụm với 73 xã, phường, thị trấn huấn luyện cho lực lượng dân quân năm nhất.

Với quyết tâm “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa tập luyện”, nhiều địa phương trong toàn tỉnh đã tập trung khắc phục khó khăn, tổ chức ra quân huấn luyện cho lực lượng DQTV năm 2023. Ngoài đảm bảo quân số, trang thiết bị, chương trình huấn luyện, công tác đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang bị, an toàn giao thông... luôn được quan tâm, thực hiện tốt. Nội dung, chương trình huấn luyện được gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ QS-QP ở cơ sở trong bối cảnh mới.

Cán bộ Ban CHQS huyện Lộc Hà giới thiệu các loại vũ khí tự tạo ứng dụng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập cho dân quân.

Thượng tá Trần Đình Biểu - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lộc Hà cho hay: “Ngoài huấn luyện các nội dung theo quy định, năm nay, chúng tôi chỉ đạo đổi mới nội dung theo hướng thiết thực, phù hợp với tình hình ở cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp tỉnh sắp tới và tạo tiền đề để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương”.

Cán bộ Ban CHQS huyện Hương Sơn bồi dưỡng phương pháp huấn luyện cho cán bộ Ban CHQS các xã.

Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo các địa phương tích cực làm tốt công tác chuẩn bị gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, trong đó chú trọng đổi mới về tổ chức, phương pháp chỉ đạo, điều hành và thực hành huấn luyện, diễn tập cho lực lượng DQTV trong toàn tỉnh.

Đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai cho 16 cụm với 73 xã, phường, thị trấn huấn luyện dân quân năm nhất và 1 cụm với 8 đơn vị thực hiện chương trình huấn luyện tự vệ. Các đơn vị còn lại (38 cụm dân quân với 143 xã, phường, thị trấn và 40 cụm tự vệ với 247 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp) đang chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ để cuối tháng 3 và đầu tháng 4 sẽ đồng loạt thực hiện huấn luyện.

Giờ nghỉ giải lao của các chiến sỹ dân quân năm thứ nhất huyện Kỳ Anh.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh thông tin: “Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, các đơn vị đã coi trọng huấn luyện theo chương trình quy định gắn với đổi mới phương pháp, nội dung phù hợp từng đối tượng cũng như thực tiễn ở cơ sở. Để đạt kết quả cao, cơ quan quân sự các cấp phải chủ động làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở DQTV chuẩn bị vật chất, giáo án bài giảng, thao trường, bãi tập... Các tổ giáo viên chuyên trách hằng ngày cũng trực tiếp xuống theo dõi, chỉ đạo và thực hành tại các cụm để nâng cao chất lượng, bảo đảm về thời gian, quân số, an toàn tuyệt đối trong huấn luyện”.

Tiến Phúc – Lê Liệu