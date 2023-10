Người lính cứu hỏa tận tâm, vì Nhân dân phục vụ

Chứng kiến cách Thượng uý Nguyễn Anh Khởi (SN 1992, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Tĩnh) tận tình hướng dẫn người dân về các thao tác phòng, ngừa “bà hoả”, chúng tôi hiểu vì đâu anh luôn là khắc tinh của “giặc lửa”, được đồng nghiệp tin yêu, tín nhiệm.

Gần 11h trưa, Thượng uý Nguyễn Anh Khởi (Đội CC&CNCH Trung tâm, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) vẫn miệt mài cùng đồng đội hướng dẫn phòng chống cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn cho các em học sinh Trường Mầm non Trí Đức 2 (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Mặc mồ hôi ướt đẫm bộ quần áo bảo hộ, khuôn mặt đỏ gay vì nắng, Thượng uý trẻ tuổi vẫn nhẫn nại, kiên trì hướng dẫn trẻ cách thoát nạn khi có cháy như dùng 1 tay lấy khăn che mũi, cúi người xuống để thoát ra ngoài... Với lối truyền đạt dí dỏm, giản đơn, Thượng uý Khởi cũng đưa ra nhiều bài đố vui mang tính cảnh báo, từ đó tạo được sự hào hứng đối với các em.

Thượng uý Nguyễn Anh Khởi trong lần hướng dẫn học sinh Trường Mầm non Thạch Linh 2 (TP Hà Tĩnh) thao tác sử dụng bình chữa cháy.

Thời gian vừa qua, tình hình cháy nổ trên cả nước và tại Hà Tĩnh diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy, nhiệm vụ của những người lính cứu hoả lại càng trở nên vất vả hơn bao giờ hết. Ngoài công tác huấn luyện, Thượng uý Khởi còn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về PCCC và CNCH, chống đuối nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 9 đến nay, anh đã trực tiếp “đứng lớp” hơn 10 cuộc hướng dẫn, diễn tập cho các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

Thượng uý Khởi (người đứng ngoài cùng) cùng đồng đội hướng dẫn học sinh kỹ năng thoát hiểm trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

Chia sẻ về công việc hiện tại, Thượng uý Khởi tâm sự: "Tôi yêu công việc này, một công việc đặc thù, vất vả, đôi khi còn đòi hỏi những hy sinh lặng thầm. Mỗi khi xảy ra sự cố cháy nổ, mọi người chạy ra thì những người lính cứu hỏa lại không quản hiểm nguy để lao vào. Là người lính cứu hỏa, chúng tôi luôn tâm niệm khi làm nhiệm vụ không có sự sợ hãi, chùn bước”.

Nhắc về kỷ niệm đáng nhớ, Thượng uý Khởi cho biết, cuối tháng 6/2019, giữa cái nắng bỏng rát của Hà Tĩnh vào ngày chính hạ, khu vực rừng thông ở Xuân Hồng (Nghi Xuân) chìm trong biển lửa. Nhận lệnh, anh cùng đồng đội khẩn cấp lên đường. Hiện trường lúc này vô cùng hỗn loạn, lửa đã lan ra gần chân núi; phía dưới là cả một ngôi làng ven đồi với gần một trăm nhà dân, cách đó 200m là cửa hàng xăng dầu Gia Lách (huyện Nghi Xuân).

Lực lượng Cảnh sát PCCC tham gia cứu chữa vụ cháy rừng ở Nghi Xuân vào năm 2019.

Theo chỉ đạo của cấp trên là phải bằng mọi giá ngăn chặn, không để lửa bén vào khu vực thôn làng, cố hết sức bảo vệ tài sản cho bà con, Thượng uý Khởi cùng đồng đội đã triển khai hàng chục đường vòi dài hàng trăm mét từ các xe chữa cháy, bố trí đồng nghiệp cầm lăng đứng chắn trước khu vực ven núi. Đồng thời, phân công người mang máy thổi gió, dao, rựa phối hợp cùng lực lượng địa phương tiếp cận chữa cháy trên các ngọn đồi.

Trong điều kiện thời tiết gió lớn, lửa càng lúc càng bùng lên dữ dội, có lẽ ai từng tham gia chữa cháy mới cảm nhận hết sự nguy hiểm cận kề. Song, bằng sự gan lỳ, kiên quyết bám trụ, đến trưa ngày 29/6/2019, ngọn lửa đã được khống chế. Lúc này, dù đã mệt nhoài, mặt mũi còn đen nhẻm vì khói, các anh lại tiếp tục lên đường chi viện chữa cháy rừng ở Hương Sơn. Những chiếc xe chữa cháy lại vội vã tiếp nước, nhanh chóng bổ sung nhiên liệu, lao tới hiện trường.

Thượng uý Khởi trong một lần diễn tập tại đơn vị.

Trực tiếp “vào sinh ra tử cùng đồng đội” trong các cuộc chiến đấu với “giặc lửa” trước bao vất vả, hiểm nguy nhưng với Thượng uý Khởi, đó cũng là sự vinh dự, tự hào của lính cứu hoả. Đó là khi anh tham gia cứu chữa vụ cháy quán Karaoke Kingdom (năm 2018); các vụ cháy nhà dân tại Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh; cứu nạn nhân đuối nước tại Cầu Phủ 2 (TP Hà Tĩnh); tham gia cứu nạn hàng chục nạn nhân tại khu vực TP Hà Tĩnh trong đợt lũ lụt lớn năm 2020...

Ngoài ra, anh thường xuyên tham mưu triển khai có hiệu quả các mặt công tác liên quan trong lĩnh vực CC&CNCH; tham gia xây dựng, thực tập các phương án CC&CNCH; làm tốt công tác tuyên truyền... Thượng uý Khởi còn là Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở đầy năng động, gương mẫu.

Thượng uý Khởi hướng dẫn cư dân Nhà ở xã hội cách sử dụng các thiết bị chữa cháy.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ, Thượng uý Nguyễn Anh Khởi vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc“; bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh về thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nhiều lần được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh...

Thượng tá Võ Đăng Khoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) đánh giá: Thượng uý Khởi là người gương mẫu, tận tụy trong công việc; có lối sống trong sáng, giản dị, gần gũi; là cán bộ đoàn nhiệt huyết, năng nổ, được nhiều người cảm phục, yêu mến. Ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng yêu nghề của Thượng uý Khởi đã và đang tạo sức lan tỏa cho các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCC&CNCH, mang lại sự bình yên cho Nhân dân".

Thuỳ Dương