Quyết liệt triển khai cấp tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân nhằm phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong cải cách hành chính.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, từ tháng 3/2022, Công an tỉnh Hà Tĩnh chính thức triển khai việc cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Đông đảo người dân đến Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.

Trung tá Võ Thị Thanh Trà - Đội trưởng Đội Quản lý căn cước công dân, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH), Công an tỉnh cho biết: “Để triển khai thuận lợi việc cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh đã thành lập tổ công tác đến tận thôn, tổ dân phố và triển khai phổ biến các nội dung, tập huấn tuyên truyền về đề án cho cán bộ cơ sở.

Người dân khi đến làm tài khoản định danh sẽ được cấp một tài khoản (mã số thẻ CCCD), sau khi các thông tin của công dân được Bộ Công an phê duyệt, công dân sẽ được kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VneID)”.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH triển khai các bước làm thẻ căn cước công dân kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Để tạo thuận lợi cho người dân, ngành công an đã phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội, ngành giao thông vận tải tích hợp các thông tin của căn cước công dân (CCCD), thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe vào tài khoản định danh diện tử.

Ngay sau có chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đã vào cuộc quyết liệt trong công tác thông tin, tuyên truyền để cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Tại Cẩm Xuyên, Công an huyện đã nhanh chóng tham mưu cho UBND huyện thành lập các tổ công tác triển khai Đề án 06 xuống tận cơ sở.

Đến nay, Công an huyện Cẩm Xuyên đã cấp được trên 23.000 tài khoản định danh điện tử công dân.

Đại úy Nguyễn Phi Long - Phó Đội trưởng Đội QLHC về TTXH, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Để người dân kịp thời đến cơ quan công an làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử, Công an huyện đã huy động lực lượng phối hợp với từng xã, thị trấn mở các đợt cao điểm thông tin tuyên truyền, trong đó đi sâu vào các tiện ích của việc cấp tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ cần thiết để làm tài khoản.

Đơn vị cũng bố trí đầy đủ cán bộ, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng để tiếp đón, hướng dẫn chu đáo, kỹ lưỡng cho người dân khi đến làm tài khoản. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn nên người dân trên địa bàn đã có sự đồng thuận và tự giác đến thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử”.

Người dân được lực lượng công an hướng dẫn chu đáo các thủ tục, giấy tờ cần thiết để cấp tài khoản định danh điện tử.

Đến nay, Công an huyện Cẩm Xuyên đã cấp được trên 115,6 ngàn thẻ căn cước công dân và cấp được trên 23 ngàn tài khoản định danh điện tử. Đây là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về cấp tài khoản định danh điện tử.

Chị Lê Thị Trinh (xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Sau khi có thông báo, tôi lên Công an huyện làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân thì được các đồng chí công an kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử, trong đó tích hợp luôn giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và thẻ BHYT nên rất thuận lợi”.

Toàn tỉnh đã cấp được trên 90.000 tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Số liệu từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, toàn tỉnh đã cấp được trên 1 triệu thẻ căn cước công dân và trên 90 ngàn tài khoản định danh điện tử cho người dân. Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 40% dân số được cấp tài khoản định danh điện tử, qua đó góp phần phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử.

Trung tá Võ Thị Thanh Trà - Đội trưởng Đội Quản lý căn cước công dân (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh) cho biết: "Việc triển khai cấp tài khoản định danh điện tử sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân và cơ quan hành chính. Đối với người dân, các thông tin tích hợp trong tài khoản định danh điện tử đều được Bộ Công an xác thực, bảo mật tuyết đối. Thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VneID), người dân có thể thực hiện các giao dịch hành chính mà không cần cung cấp các giấy tờ gốc và có thể thực hiện bất kỳ ở đâu bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến, góp phần cắt giảm tối đa thời gian, công sức, chi phí.

Tài khoản định danh điện tử mang đến nhiều tiện ích cho người dân trong giao dịch hành chính.

Còn đối với cơ quan hành chính, sau khi hoàn thành tích hợp các dịch vụ công thiết yếu lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh kết nối được với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì khi người dân thực hiện bất kỳ dịch vụ công thiết yếu nào cũng không cần đến giấy tờ gốc, cán bộ tiếp nhận, xử lý chỉ cần lấy dữ liệu trực tiếp qua tài khoản định danh điện tử, từ đó góp phần cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính".

Thời gian tới, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) sẽ tiếp tục phát triển, cung cấp thêm tiện ích cho công dân trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VneID) như: mã số thuế cá nhân, thanh toán điện tử… nhằm tạo nhiều thuận lợi hơn nữa cho người dân trong giao dịch hành chính.

Phúc Quang - Anh Tấn