“Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND”

Hội thảo với chủ đề nêu trên được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến 63 điểm cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ trì hội thảo.

Sáng 9/3, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia với nội dung “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND”. Các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng - TS Lê Quốc Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài CAND với tổng số gần 5.000 đại biểu.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các phòng, công an các huyện, thành phố, thị xã tham dự tại điểm cầu Công an Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đã ôn lại lịch sử cách đây 75 năm lực lượng CAND vinh dự và tự hào nhận được Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Tư cách người Công an cách mạng” trong thư của Người gửi đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Công an Khu XII, đó là:

"Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép

Đối với công việc, phải tận tụy

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo".

Đó là những chỉ dẫn hết sức thiêng liêng, quý báu, toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, thái độ, năng lực, tác phong, nghiệp vụ cần phải có của người Công an cách mạng Việt Nam để thực hiện xuất sắc bổn phận, trọng trách cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, trải qua các thời kỳ, dù trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây hay trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, lực lượng CAND luôn quán triệt sâu sắc, nỗ lực học tập và thực hiện thật tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cấp uỷ, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương rất chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể hoá chi tiết nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy để CBCS học tập và thực hiện.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc hội thảo.

Qua mỗi thời kỳ, việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” luôn đạt được những bước phát triển mới, có sức lan toả ngày càng sâu rộng với nhiều chủ đề, phương pháp, cách làm, nội dung thiết thực, cụ thể, phong phú, sinh động, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu; đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu toả sáng hình ảnh cao đẹp, phẩm chất trong sáng, mẫu mực của người chiến sĩ CAND làm theo lời Bác Hồ dạy.

“Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, với tinh thần tiên phong và sáng tạo, phong trào thi đua “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đã đạt nhiều kết quả to lớn, góp phần xây dựng lực lượng CAND không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với truyền thống “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Hội thảo khoa học là dịp để tiếp tục tôn vinh những giá trị quý báu, ý nghĩa sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong giai đoạn mới, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là quán triệt những tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, tổ chức ngày 6/3 vừa qua, tại Hà Nội.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nội dung ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng đã khái quát toàn diện bản chất, đặc trưng của người Công an cách mạng, đó là: Cần, kiệm, liêm, chính, có lý tưởng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu đề dẫn hội thảo.

“Trải qua các giai đoạn cách mạng, việc học tập và làm theo Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sớm nhất, rộng lớn, hiệu quả, thường xuyên, liên tục của ngành Công an. Đây là một trong 5 lời thề danh dự của CAND Việt Nam. Đó cũng là sự khẳng định quyết tâm sắt đá, bền bỉ, một lòng một dạ, tuyệt đối trung thành của lực lượng CAND đối với việc học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Người trong suốt 75 năm qua”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Những thành tích, kết quả trong học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND hôm nay đã minh chứng những lời dạy của Người đi vào tiềm thức của các thế hệ CBCS, là di sản tinh thần quý báu vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, công tác, chiến đấu; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho lực lượng CAND vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực trong xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, được các cấp, các ngành và nhân dân biểu dương, khen ngợi.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá, tập trung thảo luận, làm sáng tỏ hơn những giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng, nhân văn trong Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND hiện nay; đánh giá kết quả học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công an các đơn vị, địa phương trên từng lĩnh vực công tác và thực tiễn chiến đấu của mỗi CBCS; làm rõ những hạn chế, thiếu sót và những bài học kinh nghiệm trong quá trình học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với CBCS CAND.

Đồng thời, phân tích làm rõ hơn sự phát triển những nội hàm mới của Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thiết thực vận dụng trong bối cảnh tình hình mới; vai trò của việc học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Người theo tinh thần Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận, phân tích làm rõ hơn những giá trị lý luận và thực tiễn của Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND.

Hồng Nhung