Trưởng Công an xã 9X Hà Tĩnh vinh dự được Bộ Công an tuyên dương

Đại úy Nguyễn Trung Thông (SN 1991) – Trưởng Công an xã Thanh Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) là một trong 75 cá nhân trên cả nước vừa vinh dự nhận danh hiệu “Thanh niên Công an xã đã có thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022” của Bộ Công an.

Đại úy Nguyễn Trung Thông

Sinh ra ở xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, năm 2011, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I, chiến sỹ trẻ Nguyễn Trung Thông được điều về Đội Cảnh sát ma túy - Công an huyện Đức Thọ. Sau 4 năm cống hiến, anh cùng đồng đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tình hình an ninh trật tự về ma túy trên địa bàn.

Để nâng cao nghiệp vụ, năm 2014, đồng chí Nguyễn Trung Thông tham gia học tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Sau khi tốt nghiệp, anh được phân công làm trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Kỳ Anh (2017-2018) rồi trở thành cán bộ điều tra Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Can Lộc (2018-2020). Từ tháng 3/2020 đến nay, anh nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Thanh Lộc.

Đại úy Nguyễn Trung Thông cùng lực lượng Công an xã Thanh Lộc thường xuyên tuyên truyền pháp luật, lắng nghe tâm tư, thắc mắc của người dân.

Đại úy Thông chia sẻ: “Mỗi lần thay đổi môi trường công tác, tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm, tạo mối quan hệ gắn kết với anh em chiến sĩ các địa phương. Dù ở vị trí nào bản thân cũng luôn cố gắng, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất để xứng đáng với vai trò là người chiến sĩ Công an nhân dân”.

Địa bàn xã Thanh Lộc khá rộng, đông dân cư với 1.437 hộ/5.896 nhân khẩu (bà con giáo dân chiếm hơn 25%). Hơn 3 năm với vai trò là Trưởng Công an xã Thanh Lộc, anh đã góp phần đảm bảo an ninh trên địa bàn; thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo những sáng kiến góp phần tăng cường công tác quản lý, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Hệ thống “mắt thần” góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở xã Thanh Lộc.

Là người nhạy bén trong công việc, ngay khi về nhận nhiệm vụ tại xã, Đại úy Nguyễn Trung Thông đã huy động nguồn lực xã hội hóa, lắp 18 mắt camera với tổng kinh phí 103 triệu để giám sát các khu vực trọng yếu trên địa bàn xã. Nhờ hệ thống “mắt thần” mà tình hình an ninh trên địa bàn ổn định hơn.

Trong hơn 3 năm công tác, anh đã phối hợp cùng Công an huyện Can Lộc và trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an xã Thanh Lộc điều tra làm rõ 32 vụ/58 đối tượng. Tiêu biểu kể đến như: điều tra làm rõ 3 đối tượng trộm hòm công đức chùa Mộ Nghĩa (năm 2020); phát hiện 1 đầu mối đưa người đi nước ngoài trái phép (đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng năm 2022); điều tra làm rõ vụ trộm két sắt số tiền hơn 31 triệu đồng tại nhà thờ giáo họ Yên Mỹ (năm 2023)…

Những chiến công trên đã giúp Đại úy Nguyễn Trung Thông được Nhân dân thêm tin tưởng, yêu quý. Đặc biệt, sau khi điều tra làm rõ vụ trộm két sắt số tiền hơn 31 triệu đồng tại nhà thờ giáo họ Yên Mỹ, anh cùng lực lượng Công an xã Thanh Lộc được bà con giáo dân tín nhiệm và nhận được thư cảm ơn của linh mục quản xứ Tràng Đình.

Lực lượng Công an xã Thanh Lộc đều đặn triển khai tổ chức giao ban đánh giá, nắm bắt tình hình địa bàn.

“Để làm tốt nhiệm vụ, tôi cùng anh em cán bộ chiến sĩ luôn đi sâu sát để tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương. Nhờ đó, người dân nâng cao được nhận thức, hiểu thêm về pháp luật và trở thành đầu mối tích cực, hỗ trợ lực lượng công an xã phá án”- Đại úy Nguyễn Trung Thông cho biết.

Ngoài ra, Đại úy Thông cùng đơn vị thực hiện tốt Đề án 06 của Bộ Công an về cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử; đưa đơn vị Công an xã Thanh Lộc dẫn đầu toàn huyện và được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Với sự cống hiến đầy nhiệt huyết, từ năm 2020-2022, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua”.

Đại úy Nguyễn Trung Thông nhận danh hiệu “Thanh niên Công an xã đã có thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022”. Ảnh: NVCC.

Đặc biệt, ngày 24/3 vừa qua, Đại úy Nguyễn Trung Thông là 1/75 cá nhân được Bộ Công an trao tặng danh hiệu “Thanh niên Công an xã đã có thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022” (Hà Tĩnh có thêm 1 chiến sỹ nhận danh hiệu này là Thượng úy Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Công an xã Cẩm Bình). Cũng trong Tháng Thanh niên 2023, Đại úy Thông được Công an tỉnh trao tặng danh hiệu ”Thanh niên Công an Hà Tĩnh tiêu biểu năm 2022".

Công an xã Thanh Lộc phối hợp tốt với các đơn vị liên quan thực hiện tốt Đề án 06 về cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử.

“Trưởng Công an xã Thanh Lộc là cán bộ trẻ năng nổ, nhiệt huyết. Từ khi đồng chí đảm nhận nhiệm vụ, tình hình ANTT trên địa bàn xã đã chuyển biến theo chiều hướng tốt, giảm các tệ nạn xã hội. Ngoài ra, người dân địa phương luôn có sự tín nhiệm tuyệt đối với Đại úy Thông nói riêng và lực lượng Công an xã nói chung.

Đại úy Thông cũng là chiến sỹ trẻ sáng tạo, luôn có những sáng kiến hay, thiết thực trong công tác; luôn đoàn kết, gắn bó với các cơ quan ban ngành. Bên cạnh đó, đồng chí còn là người đi đầu trong các phòng trào đoàn thể và công tác xây dựng NTM của xã”, ông Nguyễn Quang Phú – Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc cho hay.

Hoàng Nguyên