Trưởng công an xã miền núi xứng đáng với “Huy chương Chiến sỹ vẻ vang”

Thiếu tá Bùi Công Thành - Trưởng Công an xã Sơn Trà (Hương Sơn, Hà Tĩnh) luôn tích cực triển khai các phương pháp để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần quan trọng bảo vệ bình yên cho người dân trên địa bàn.

Thiếu tá Bùi Công Thành - Trưởng Công an xã Sơn Trà.

Anh Bùi Công Thành sinh năm 1985, lớn lên ở thị trấn Hương Khê. Đầu năm 2005, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I, anh được điều về Đội CSGT - Công an huyện Hương Sơn. Trong quá trình công tác, anh Thành tiếp tục theo học tại Học viện Cảnh sát nhân dân (từ năm 2012 - 2017).

Đầu năm 2020, khi có Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, anh Thành nhận nhiệm vụ làm Trưởng Công an xã Sơn Trà. “Mới đầu, lực lượng mỏng với chỉ 3 chiến sĩ, mỗi người thuộc mỗi đơn vị nghiệp vụ khác nhau nên còn gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, tôi cùng đồng đội đã kịp thời nắm bắt địa bàn, nỗ lực khắc phục những bất lợi để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ” - anh Bùi Công Thành chia sẻ.

Theo chủ trương phân cụm công an xã để thuận tiện hỗ trợ lực lượng trong những tình huống khẩn, cơ động, sau khi sắp xếp, toàn huyện có tổng cộng 6 cụm. Trong đó, cụm 1 gồm công an các xã: Sơn Trà, Sơn Bình, Sơn Long, Sơn Châu, Tân Mỹ Hà. Để thuận lợi trong công tác giám sát, Thiếu tá Bùi Công Thành đã tham mưu cho ban lãnh đạo, phối hợp kêu gọi nguồn lực xã hội hoá, lắp đặt 18 camera với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng. Nhờ đó, nhiều vụ trộm cắp, tai nạn giao thông nhanh chóngđược làm sáng tỏ.

Lực lượng Công an xã Sơn Trà thường xuyên nắm bắt tình hình ANTT, ATGT qua hệ thống “mắt thần”.

Là địa bàn phức tạp về tình hình ma tuý, ngay từ khi về nhận nhiệm vụ, tháng 1/2020, anh đã chỉ đạo Công an xã Sơn Trà tích cực phối hợp cùng Công an xã Sơn Long, Công an xã Sơn Bình và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy - Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ ma tuý trái phép; thu giữ 134 viên hồng phiến (khối lượng 13,656 gram), 6,1382 gram ma tuý đá, 0,4716 gram heroin. Nhờ sâu sát trong công tác đấu tranh phòng chống, từ khi lực lượng công an chính quy nhận nhiệm vụ, xã Sơn Trà đã giảm thiểu đáng kể tình trạng tội phạm tàng trữ, buôn bán ma tuý trái phép.

Thiếu tá Bùi Công Thành tuyên truyền pháp luật, các phương pháp nhận diện lừa đảo cho người dân.

Thiếu tá Thành cùng các chiến sỹ Công an xã Sơn Trà cũng thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền định kỳ về pháp luật, các dấu hiệu nhận biết tội phạm; đẩy mạnh giáo dục, cảm hoá, quan tâm các đối tượng từng lầm lỡ, vi phạm pháp luật để hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng và không lặp lại các sai lầm.

“Hiện có nhiều phương thức lừa đảo rất tinh vi, các đối tượng đánh vào điểm yếu của người dân để đe doạ, giả mạo, yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản tiền lớn. Để tránh tình trạng người dân bị lừa đảo, lực lượng công an xã đã tích cực phổ biến, tuyên truyền cụ thể cho Nhân dân để tránh những sự cố đáng tiếc”, Thiếu tá Bùi Công Thành cho biết thêm.

Ngày 24/2, Công an xã Sơn Trà phối hợp cùng Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Hương Sơn điều tra, bắt giữ đối tượng Phan Huy Bằng (thôn 4, xã Sơn Trà) về hành vi đột nhập nhà dân, lấy trộm số tiền 7,6 triệu đồng.

6 tháng đầu năm 2023, Thiếu tá Bùi Công Thành cùng các chiến sỹ Công an xã Sơn Trà còn tích cực hoàn thành cấp căn cước công dân, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân toàn xã; đưa địa phương nằm trong top đầu về kích hoạt định danh điện tử và được Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn tặng bằng khen.

Tận tụy và trách nhiệm, Thiếu tá Thành cùng đồng đội đã góp phần quan trọng đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Với những cống hiến của mình, Thiếu tá Bùi Công Thành đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng nhì (năm 2021); được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia, tổ chức diễn tập phòng thủ cấp huyện (năm 2022) và đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (năm 2022)…

Đồng chí Bùi Công Thành là người năng nổ, tâm huyết với công việc. Từ khi đồng chí đảm nhận nhiệm vụ ở xã Sơn Trà, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, người dân được nâng cao nhận thức về pháp luật. Lực lượng công an xã nói chung và Thiếu tá Thành nói riêng luôn được Nhân dân tín nhiệm, tin yêu. Anh luôn hoà đồng, tham gia tích cực và các hoạt động đoàn thể; tham mưu những sáng kiến hay, cách làm hiệu quả cho chính quyền địa phương về công tác quản lí, theo dõi, đảm bảo an ninh địa bàn. Ông Lê Văn Bằng Chủ tịch UBND xã Sơn Trà

Hoàng Nguyên