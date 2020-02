Tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh hiến 154 đơn vị máu

Sáng nay (13/2), Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1/2020”. 180 đoàn viên thanh niên Công an tỉnh và một số đoàn viên của Công ty Ngọc Long Châu, giáo viên Trường Mầm non Trí Đức (TP Hà Tĩnh) cùng tham gia.

Những người hiến máu được kiểm tra sức khỏe...

...và hướng dẫn quy trình lấy máu một cách cẩn thận.

Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đặng Đình Tài cho biết: Hiến máu tình nguyện là hoạt động thường xuyên của đoàn viên, thanh niên Công an Hà Tĩnh, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa cử nhân ái cao đẹp của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an với cộng đồng...

Chương trình đã thu được 154 đơn vị máu, chuyển về Ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh phục vụ những bệnh nhân có nhu cầu.

Ngà - Quý