Xã thứ 8 của huyện Kỳ Anh đưa công an chính quy về xã

Chiều 25/2, Công an huyện Kỳ Anh tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc điều động 3 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó và công an viên thường trực tại xã Kỳ Châu.

Theo đó, các cán bộ công an chính quy của Công an huyện Kỳ Anh được điều động gồm: Thượng úy Phạm Hồng Thái - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông làm Trưởng Công an xã Kỳ Châu.

Công an tỉnh, lãnh đạo huyện và Công an huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng 3 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã ở Kỳ Châu.

Trung úy Phan Thành Danh - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã Kỳ Châu. Thiếu úy Lê Quốc Minh - cán bộ Đội xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm nhiệm chức danh công an viên thường trực xã Kỳ Châu.

Tân Trưởng Công an xã Kỳ Châu - Thượng úy Phạm Hồng Thái phát biểu nhận nhiệm vụ.

Được biết, Kỳ Châu là xã thứ 8/21 xã của huyện Kỳ Anh có công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó và công an viên thường trực tại xã sau 7 địa phương gồm: Kỳ Lạc, Kỳ Tây, Kỳ Trung, Kỳ Sơn, Kỳ Tân, Kỳ Giang và Kỳ Xuân.

Thu Trang