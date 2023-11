Xót thương Đại úy Trần Trung Hiếu

Đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến viếng Đại úy Trần Trung Hiếu - cán bộ Công an xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Đoàn kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm Đại úy Trần Trung Hiếu.

Đại úy Trần Trung Hiếu ra đi trong niềm xót thương vô hạn của gia đình và đồng đội.

Như Báo Hà Tĩnh đưa tin, khoảng 15h45’ ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu (SN 1992) đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, ở thôn 1, xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Tuy nhiên, Trần Trọng Gia Bảo đã manh động khi dùng kéo đâm trọng thương Thượng úy Trần Trung Hiếu.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Xuân Hồng cùng người dân đã nhanh chóng đưa Thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị. Mặc dù được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, Thượng úy Trần Trung Hiếu đã qua đời lúc 6h35p sáng 17/11.

Trước tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Trần Trung Hiếu, theo đề nghị của Công an tỉnh Hà Tĩnh và Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Trần Trung Hiếu.

Thắp hương tưởng niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh và Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh của Đại úy Trần Trung Hiếu; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình.

Được biết, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để hỗ trợ, động viên gia đình và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ hy sinh theo quy định.

Đại úy Trần Trung Hiếu. (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Tháng 7/2018, khi đang là cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nghi Xuân, thực hiện chủ trương điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, đồng chí Trần Trung Hiếu đã xung phong về cơ sở, là 1 trong 3 cán bộ chính quy đầu tiên của Công an xã Xuân Hồng.

5 năm qua, cùng với các cán bộ Công an xã Xuân Hồng, đồng chí Trần Trung Hiếu đã vượt qua khó khăn, bám địa bàn, gắn bó với Nhân dân, tham mưu và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, được Nhân dân quý mến, đồng đội tin tưởng...

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo chương trình lễ tang Thượng úy Trần Trung Hiếu Lễ viếng: Từ 12 giờ 15 phút ngày 17/11/2023 tại nhà riêng ở Tổ dân phố Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Lễ truy điệu và di quan: Vào hồi 13 giờ ngày 18/11/2023. An táng tại Nghĩa trang A Bạch, Tổ dân phố Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Thông tin liên hệ viếng: Thượng tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại: 0912.575.003; Trung tá Nguyễn Trường Thi - Phó Trưỏng phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại: 0987.050.582; Thiếu tá Hoàng Thị Ngọc Hà - Đội trưởng Đội Chính sách và bảo hiểm xã hội, số điện thoại: 0912.345.110.

