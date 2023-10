Xung kích trên mặt trận chống “giặc lửa”

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an Hà Tĩnh luôn thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận phòng chống “giặc lửa”, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh tham gia thực tập ứng phó với sự cố cháy nổ ở khu vực chợ Cày, huyện Thạch Hà.

“Nhất thủy, nhì hỏa”, “giặc phá không bằng nhà cháy” là kinh nghiệm của ông cha ta từ xa xưa mỗi khi nhắc tới hậu quả của các vụ hỏa hoạn. Thực tế cho thấy, cháy nổ có thể gây hậu quả khủng khiếp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản nếu không được phòng ngừa, khống chế kịp thời.

Nhận thức được tầm quan trọng của yêu cầu nhiệm vụ, với phương châm tích cực phòng ngừa, không để cháy, nổ xảy ra, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền và tích cực xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của Nhân dân trong công tác PCCC.

Công tác PCCC tại các cơ sở, đơn vị kinh doanh luôn được ngành chức năng quan tâm.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương, đơn vị ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ về PCCC& CNCH, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chủ động triển khai kế hoạch, phương án bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn về cháy, nổ tại các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã tích cực xây dựng và củng cố hoạt động của các lực lượng chữa cháy tại chỗ. Nhờ vậy, tới nay, 100% phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh có đội dân phòng, đội PCCC cơ sở. Lực lượng PCCC tại chỗ đã phát huy hiệu quả trong công tác PCCC&CNCH, xử lý có hiệu quả các vụ cháy, trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng cảnh sát chuyên trách.

Mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức trong PCCC cho người dân Hà Tĩnh.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC, lực lượng PCCC& CNCH Công an tỉnh đã tham mưu xây dựng được 302 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, 360 điểm chữa cháy công cộng; tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC&CNCH cho người dân; vận động được 106.492 hộ trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy và 1.772 nhà mở lối thoát nạn thứ 2.

Chiến sỹ cảnh sát PCCC hướng dẫn cách thoát hiểm cho người dân khi có sự cố cháy, nổ.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về PCCC. Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức đến tận người dân, từng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC.

Trong 9 tháng năm 2023, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức 183 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC với trên 20.000 người tham gia; 3.556 người tham gia 56 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC; vận động 1.214 người cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tới nay, đã có 12.580 người dân cài đặt App “Báo cháy 114” và 42.367 người dân theo dõi tài khoản Zalo “Cục Cảnh sát PCCC&CNCH”.

Ông Hồ Đức Thắng - Phó Giám đốc Công ty xăng dầu Hà Tĩnh cho hay: "Đơn vị hiện có gần 80 cửa hàng bán lẻ và hàng chục xe chuyên dụng vận chuyển xăng dầu. Với đặc thù kinh doanh mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ, đơn vị thường xuyên quán triệt, chỉ đạo tăng cường công tác PCCC và tích cực phối hợp với lực lượng PCCC để được hỗ trợ về chuyên môn, đào tạo huấn luyện trong công tác PCCC. Định kỳ hằng năm, đơn vị phối hợp với lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh để kiểm tra về an toàn phòng chống cháy nổ cũng như tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa và ứng phó có hiệu quả với sự cố về cháy, nổ".

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra công tác PCCC với hộ kinh doanh kết hợp nhà ở.

Phát huy vai trò chủ công trong công tác PCCC&CNCH, thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần thường trực sẵn sàng chiến đấu, tiếp nhận thông tin và lên đường ứng cứu kịp thời các vụ việc xảy ra, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Trên mặt trận không tiếng súng, những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã vượt qua khó khăn, hiểm nguy, bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết, mưu trí, dũng cảm lao vào biển lửa, kịp thời khống chế thành công các đám cháy.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh luôn có mặt ở mọi điểm nóng về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Võ Đức Long - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cho biết: "Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị luôn thực hiện nghiêm việc sẵn sàng PCCC&CNCH; chuẩn bị về phương án, lực lượng, phương tiện tham gia xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân, góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển KT-XH của địa phương”.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh luôn xung kích trên mặt trận chống “giặc lửa”.

Phát huy vai trò trong công tác PCCC&CNCH, thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần thường trực sẵn sàng chiến đấu, tiếp nhận thông tin và lên đường ứng cứu kịp thời các vụ việc xảy ra, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Hồng Nhung - Minh Đức