Bưởi Phúc Trạch sẵn sàng “lên sóng”

Để có những sản phẩm chất lượng hướng đến hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch, các nhà vườn ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đang khẩn trương hoàn thiện những công đoạn cuối cùng đưa bưởi về trưng bày tại gian hàng.

HTX Nông nghiệp và dịch vụ Thảo Vân đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cho sự kiện.

Theo kế hoạch, hội nghị “Xúc tiến tiêu thụ bưởi Phúc Trạch, Hương Khê - Hà Tĩnh” sẽ được tổ chức vào ngày 31/8. Hội nghị tổ chức trực tiếp tại hội trường UBND huyện Hương Khê và truyền trực tuyến qua phần mềm Zoom cloud Meeting đến các đại biểu ở Trung ương, tỉnh bạn và các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Do ảnh hưởng của bệnh COVID-19, hội nghị kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch sẽ được tổ chức trực tuyến với nhiều điểm cầu ở Trung ương và các tỉnh, thành trên cả nước. Riêng tại huyện Hương Khê, sẽ có 6 đơn vị là các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác... đại diện cho hàng nghìn hộ sản xuất trên địa bàn tham gia trưng bày sản phẩm.

Là những gia đình có truyền thống trồng bưởi Phúc Trạch lâu đời, 9 hộ nông dân ở thôn 1, 2, 3, xã Phúc Trạch đã tập hợp và thành lập HTX Nông nghiệp và dịch vụ Thảo Vân để liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Được lựa chọn đại diện tham gia sự kiện lần này, những ngày này, các xã viên của HTX đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị.

Sản phẩm tham dự hội nghị được lựa chọn cẩn thận, sản xuất theo quy trình VietGap, đảm bảo chất lượng.

Chị Lê Thị Cẩm Vân - Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ Thảo Vân cho biết, lần đầu hội nghị kết nối tiêu thụ được tổ chức nên chúng tôi khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ, hướng dẫn của ngành chức năng, công tác chuẩn bị hiện đã hoàn tất.

Chúng tôi đã lựa chọn hàng nghìn quả bưởi có chất lượng tốt nhất để tham gia trưng bày tại sự kiện và sẵn sàng cung ứng cho người tiêu dùng cả nước. Sản phẩm đều được sản xuất theo quy trình VietGap và có tem nhãn chứng nhận, truy xuất nguồn gốc."

HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng cũng đang "hóng" từng giờ đến hội nghị để tiêu thụ sản phẩm (ảnh NVCC).

Cũng nhằm chuẩn bị để tham dự hội nghị kết nối tiêu thụ, HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng (xã Lộc Yên) những ngày này đang tất bật thu hoạch bưởi, lựa chọn sản phẩm phù hợp để “khoe” với người tiêu dùng cả nước.

Chị NguyễnThị Hằng, Giám đốc HTX cho hay: "Với tổng diện tích sản xuất là 5,5 ha, sản lượng năm nay ước đạt khoảng 70 tấn, việc kết nối tiêu thụ sản phẩm là rất quan trọng và quyết định đến doanh thu của HTX trong cả năm.

Do đó, chúng tôi rất coi trọng và kỳ vọng lớn vào hội nghị kết nối lần này. May mắn là trước đó, chúng tôi được hướng dẫn và tham gia chuyển đổi số, nên trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bưởi Phúc Trạch của HTX vẫn có thể lên sàn thương mại điện tử để tiếp cận với người tiêu dùng. Hội nghị tiêu thụ bưởi lần này hi vọng sẽ là cầu nối quan trọng để người dân quảng bá thương hiệu đặc sản với người tiêu dùng toàn quốc."

Nhờ chuyển đổi số, sản phẩm của HTX Nhật Hằng bước đầu đã bán được trên một số sàn thương mại điện tử.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nhìn chung các hộ sản xuất bưởi Phúc Trạch thời gian qua đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề chất lượng sản phẩm. Nhiều nhà vườn đã trồng và chăm sóc bưởi theo quy trình VietGap, được các tổ chức có thẩm quyền công nhận. Nhờ đó, quả bưởi Phúc Trạch được bảo đảm cả về mẫu mã lẫn chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Duy Đức cho biết: Ngay sau khi có kế hoạch của tỉnh về hội nghị, huyện đã phối hợp rà soát, lựa chọn các nhà vườn sản xuất, kinh doanh bưởi Phúc Trạch trên địa bàn để xây dựng gian hàng trưng bày sản phẩm. Hiện nay, các cơ sở, hộ dân đã có sự chuẩn bị nguồn hàng đảm bảo chất lượng, mẫu mã. Đặc biệt, đây cũng là dịp thuận lợi để địa phương giới thiệu về vùng đất, con người Hương Khê qua đó đẩy mạnh kết nối đối tác tiêu thụ, đưa bưởi Phúc Trạch ngày càng vươn xa.

Công tác chuẩn bị về hội trường, gian hàng phục vụ hội nghị đến nay đã hoàn tất.

