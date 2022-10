Chủ động vận hành điều tiết nước các hồ đập trước dự báo mưa lớn ở Hà Tĩnh

Ngày 9 – 10/10, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ khá mạnh nên thời tiết Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa lớn chủ yếu xảy ra trong đêm 9/10 đến ngày 10/10 và tập trung ở vùng đồng bằng ven biển với địa hình đón gió như Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, TP Hà Tĩnh. Ngày 11 - 13/10, khối không khí lạnh có cường độ suy yếu và di chuyển ra phía Đông do đó mưa giảm hẳn về cả diện và về lượng, chỉ còn có mưa nhỏ ở một vài nơi vào thời điểm đêm và sáng sớm. Riêng ngày 11/10, khu vực ven biển còn có mưa vừa đến mưa to. Dự báo lượng mưa 6 ngày tới khoảng 100 – 200 mm, có nơi trên 200 mm. Do khu vực vừa trải qua đợt mưa lũ lớn, các hồ chứa, sông suối đã đầy nước, đất ngậm nước lâu ngày nên khi có mưa lớn rất dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ven các sông, suối; nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng thấp trũng và khu vực đô thị. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, cần đặc biệt lưu ý đề phòng.