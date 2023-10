Hà Tĩnh chủ động xả tràn nhiều hồ chứa trước dự báo mưa lớn

Để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du trước dự báo có mưa lớn kéo dài, nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh đã được xả tràn điều tiết nước.

Hồ Bộc Nguyên xả tràn điều tiết nước từ 8h ngày 10/10 với lưu lượng 10 – 50m3/giây.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh Trần Mạnh Cường cho hay: Do ảnh hưởng của rìa Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường xuống phía Nam, trong những ngày qua, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại lưu vực hồ Bộc Nguyên từ 17h ngày 7/10 tới 7h ngày 9/10 là 250mm.

Mực nước hồ Bộc Nguyên lúc 7h ngày 9/10 ở cao trình 18,44m, tương đương dung tích 18,28 triệu m3.

Theo dự báo, từ ngày 10/10, Hà Tĩnh sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và các ngày sau đó, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường. Một số ngày, không khí lạnh còn kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên khả năng trong 10 ngày tới, Hà Tĩnh liên tục có mưa, nhiều ngày có mưa to đến rất to.

Căn cứ theo quy trình vận hành hồ chứa nước Bộc Nguyên đã được UBND tỉnh phê duyệt nên để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, đơn vị tiến hành vận hành xả tràn điều tiết nước.

Thời gian xả tràn bắt đầu lúc 8h ngày 10/10 với lưu lượng 10 – 50m3/giây. Thời gian kết thúc căn cứ diễn biến thời tiết và mực nước hồ.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh cùng các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp do xả lũ, khẩn trương thông báo, đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Hà Tĩnh bị ngập cục bộ vào sáng 8/10.

Trước đó, do ảnh hưởng của rìa Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường xuống phía Nam, từ tối 7/10 tới trưa 8/10, trên địa bàn tỉnh có có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 7/10 tới 10h ngày 8/10 dao động từ 116 – 200mm. Đặc biệt, tại trạm thủy văn Hoành Sơn, lượng mưa đo được lên tới 348,6mm, TP Hà Tĩnh 276,9mm, Cẩm Nhượng 243,6mm...

Trước tình trạng mưa lớn, lượng nước đổ về hồ đập tăng nhanh, để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tiến hành xả tràn điều tiết các hồ: Kim Sơn, Tàu Voi, Thượng Sông Trí.

Cụ thể, hồ Tàu Voi xả tràn từ 8h ngày 9/10 với lưu lượng từ 3 – 10m3/giây; hồ Kim Sơn xả tràn từ 15h ngày 8/10 với lưu lượng qua tràn 5 – 20m3/giây, hồ Thượng Sông Trí xả tràn từ 15h ngày 8/10 với lưu lượng 10 – 100m3/giây.

Mưa lớn cũng khiến một số hồ đập có dung tích nhỏ trên địa bàn tỉnh tích đầy nước và chảy qua tràn tự do như: hồ Họ Võ, hồ Khe Con, hồ Khe Nậy, hồ Đập Trạng, hồ Đá Bạc, hồ Cơn Sông, hồ Đập Họ, hồ Ma Leng, hồ Nước Vàng ở huyện Hương Khê; hồ Đá Cát, hồ Văn Võ ở huyện Kỳ Anh...

Văn Đức