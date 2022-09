Hà Tĩnh có 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực

Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) vừa công nhận 141 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt chuẩn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) khu vực phía Bắc năm 2022, trong đó Hà Tĩnh có 6 sản phẩm, bộ sản phẩm.

Đông trùng hạ thảo Phú Nhân của Công ty CP Đầu tư và xây dựng Hoàng Khôi được công nhận là sản phẩm CNNTTB khu vực miền Bắc năm 2022.

Cuộc bình chọn sản phẩm CNNTTB khu vực phía Bắc năm 2022 do Cục Công thương địa phương chủ trì. Theo đó, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đã lựa chọn những sản phẩm của địa phương đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định để tham gia bình chọn.

Sau khi tổ chức chấm điểm dựa trên các tiêu chí như: khả năng đáp ứng thị trường và phát triển sản xuất; kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường; tính văn hóa và thẩm mỹ…, hội đồng bình chọn đã công nhận 141 sản phẩm của 26 tỉnh, thành phố là sản phẩm, bộ sản phẩm CNNTTB khu vực phía Bắc năm 2022.

Trong đó, Hà Tĩnh có 6 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận.

Cụ thể, gồm: sâm nhung mật ong của Công ty CP Dược Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh); chè Tây Sơn của Xí nghiệp Chè Tây Sơn (Hương Sơn); bộ sản phẩm giò me và xúc xích Tiến Giáp của hộ kinh doanh Nguyễn Đình Giáp (Hương Khê); trà gạo lứt Omega An Phát của Công ty TNHH khoa học và công nghệ An Phát (Thạch Hà); đông trùng hạ thảo Phú Nhân của Công ty CP Đầu tư và xây dựng Hoàng Khôi (Nghi Xuân); bộ sản phẩm gạch không nung công nghệ Châu Âu và ống cống bê tông cốt thép rung, ép theo công nghệ CHLB Đức của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu (Cẩm Xuyên).

Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Giáp có 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNTTB cấp khu vực năm 2022 là xúc xích và giò me Tiến Giáp.

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNTTB nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng, có tiềm năng phát triển, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu dùng trong và ngoài nước; đồng thời, là cơ sở để các cơ quan nhà nước có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại thông qua chương trình khuyến công, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Ngọc Loan