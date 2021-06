Hương Sơn khẩn trương gieo cấy lại gần 700 ha lúa hè thu

Những ngày này, bà con nông dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã và đang tập trung khôi phục lại gần 700 ha lúa hè thu bị thiệt hại trong trận mưa lớn vừa qua.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vừa qua, trên địa bàn huyện Hương Sơn xẩy ra mưa lớn, gây ngập úng gần 1.600 ha lúa; 117 ha đậu và 105 ha ngô. Trong đó, có gần 700 ha phải gieo lại. Các địa phương bị thiệt hại nặng: Tân Mỹ Hà, An Hòa Thịnh, Kim Hoa, Sơn Bằng, Sơn Phú…

Nhằm khắc phục các diện tích sản xuất sau mưa lũ, đảm bảo khép kín diện tích hè thu 2021, huyện Hương Sơn đã chỉ đạo các xã huy động máy móc, phương tiện cơ giới để khơi thông dòng chảy, các cống tiêu thoát lũ để rút nước ở các vùng thấp trũng.

Sau khi nước rút, bà con nông dân xã Sơn Ninh gieo lại diện tích lúa vụ hè thu.

Sau khi chủ động ngâm ủ các nguồn giống để tái sản xuất, bà con nông dân các địa phương khẩn trương ra đồng gieo, cấy lại nhưng diện tích lúa, đậu, hoa màu bị hư hỏng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Cường ở thôn Ninh Xá, xã Sơn Ninh mới gieo cấy 10 sào lúa hè thu thì bị ngập úng mất trắng 4 sào phải gieo cấy lại. “Để kịp “chạy đua” với lịch thời vụ, tôi thay thế bằng giống lúa ngắn ngày Xuân Mai 12. Đây là giống lúa dễ tính, chống chịu sâu bệnh khá, có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày” – Ông Cường cho hay.

Bà con nông dân tiến hành cấy lúa hè thu bằng các loại giống ngắn ngày.

Ông Nguyễn Thanh Mai - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Ninh cho biết: Toàn xã có gần 40/135 ha diện tích lúa hè thu vừa mới gieo cấy bị thiệt hại, mất trắng, chủ yếu tại các thôn Ninh Xá, Hà Tiến, Dương Đình. Ngay sau đó, chính quyền địa phương tổ chức họp bổ cứu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con Nhân dân ra đồng gieo cấy lại, đảm bảo lịch thời vụ. Đến thời điểm này, toàn xã đã khôi phục lại được gần 80% diện tích, chỉ còn lại một số vùng thấp trũng còn ngập nước, bà con chưa thể gieo cấy được.

Người dân khôi phục lại diện tích đậu bị thiệt hại.

Tại xã An Hòa Thịnh, chính quyền địa phương cũng đang khẩn trương khôi phục lại 36 ha lúa và 35 ha đậu vụ hè thu bị thiệt hại do mưa lớn. Đang làm đất, bà Phan Thị Hường ở thôn Viếng Thị, xã An Hòa Thịnh cho biết: “Với phương châm nước rút đến đâu, gieo cấy đến đó, 3 sào lúa vụ hè thu của gia đình bị ngập nước mất trắng, giờ đã được khôi phục lại. Nắng lên, tôi đang tiến hành xới xáo đất để trồng lại 3 sào đậu cũng bị thiệt hại do mưa lớn”.

Những ngày này, tại các cách đồng ở xã Tân Mỹ Hà, Sơn Phú, Sơn Trung , Sơn Trung, Kim Hoa, Sơn Lễ, Sơn Tiến..., bà con nông dân cũng “đội nắng” tập trung khôi phục lại diện tích lúa hè thu, rau màu các loại.

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn, cho đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo cấy lại được hơn 400 ha lúa vụ hè thu. Người dân chủ yếu sử dụng các loại giống ngắn ngày như: Xuân mai 12, PC6, TH3-3…

Lãnh đạo huyện kiểm tra hướng dẫn bà con khẩn trương khôi phục lại tích sản xuất vụ hè thu.

Ông Nguyễn Kiều Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: Trước khi xẩy ra mưa lớn, toàn huyện đã gieo cấy được 2.100/2.259 ha lúa hè thu theo kế hoạch. Tuy nhiên, trận mưa gây thiệt hại lớn, làm chậm lịch thời vụ, nguy cơ ngập lụt vào thời điểm cuối vụ. Song, các địa phương đã kêu gọi, vận động hội viên, đoàn viên các tổ chức, đoàn thể vừa phòng chống dịch Covid-19 nhưng vừa giúp bà con nông dân các biện pháp khắc phục cây trồng vụ hè thu 2021.

“Toàn huyện hiện còn hơn 250 ha chưa gieo cấy, chủ yếu tại các vùng thấp trũng chưa tiêu thoát nước. Để đảm bảo khép kín diện tích lúa hè thu năm nay, huyện chỉ đạo các địa phương khẩn trương khơi thông dòng chảy, bơm tiêu thoát nước để tiến hành gieo cấy đảm bảo mục tiêu đạt gần 8.000 tấn lúa cho vụ hè thu năm nay” - Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Kiều Hưng nhấn mạnh.

Tin liên quan:

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh chỉ cách khôi phục sản xuất sau mưa bão Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ đêm 12 đến ngày 13/6/2021, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa lớn, làm ngập úng 11.213 ha lúa và 847 ha rau màu, trong đó khoảng 2.800 ha lúa có nguy cơ phải gieo cấy lại.

Nông dân Hà Tĩnh “đội nắng” khôi phục lúa hè thu hư hỏng sau mưa lớn Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng nông dân các huyện Can Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh) vẫn tích cực ra đồng khẩn trương khôi phục lại số diện tích lúa hè thu bị ngập hỏng sau trận mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 vừa qua.

Hữu Trung