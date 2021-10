Mực nước nhiều hồ đập ở Hương Sơn vượt tràn

Sau trận mưa lớn 2 ngày qua, mực nước tại 5 hồ chứa lớn trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã chảy qua tràn từ 5 - 15 cm.

Hồ chứa nước Khe Cò (xã Sơn Lễ) nước chảy qua tràn lên 12 cm

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 5/10 đến trưa 6/10, trên địa bàn huyện Hương Sơn có mưa to và rất to, lượng mưa đo được từ 100 – 120 mm.

Kết hợp với các đợt mưa trước, hiện tại có 5 hồ chứa nước lớn trên địa bàn huyện do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý đã chảy qua tràn từ 5 - 15 cm. Cụ thể: hồ Khe Cò đạt cao trình 38,62/38,5m, hồ Vực Rồng 19,15/19m, hồ Khe Dẻ 26,8/26,7m, hồ Khe Mơ 56,77/56,7m và hồ Cao Thắng 24,75/24,7m.

Mực nước tại đập hồ chứa Khe Su (xã Sơn Bình) hiện đạt dung tích hơn 97% so với thiết kế.

Ngoài ra, mực nước tại 84 hồ đập nhỏ do các xã quản lý đang ở cao trình từ 80 – 100% so với dung tích thiết kế. Trong đó, một số hồ đập đang bị xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao.

Trước dự báo mưa lớn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, huyện Hương Sơn đã chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến của thời tiết; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu công trình khi có sự cố để đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du...

Hữu Trung