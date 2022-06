Nuôi tôm thâm canh 2 giai đoạn ở Nghi Xuân, lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng

Nuôi tôm thâm canh 2 giai đoạn của HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) cho sản lượng đạt 30 tấn/ha, lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng.

Video: Thu hoạch tôm ở HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành

Mặc dù thời tiết từ đầu năm đến nay khá bất lợi cho nuôi trồng thủy sản nhưng HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành (xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) đã thành công với quy trình nuôi tôm thâm canh 2 giai đoạn.

Đây là hình thức nuôi trồng mới, khá an toàn và giảm thiểu rủi ro cho người sản xuất. Trong đó, giai đoạn 1 là thả tôm trong ao dèo từ 20 - 30 ngày nuôi theo công nghệ Biofloc.

Trong 20 ngày đầu tiên, HTX cũng tiến hành cấp nước từ ao lắng vào ao nuôi thông qua xử lý bằng vi sinh. Giai đoạn 2, công nhân của HTX sẽ thực hiện chuyển tôm nuôi từ ao dèo sang ao nuôi, từ ao lắng cấp vào ao nuôi theo định kỳ 5 - 10 ngày bổ sung nước một lần. Trong quá trình nuôi, HTX sử dụng vi sinh, diệt khuẩn và tảo để làm sạch môi trường cho ao nuôi.

“Với diện tích 1 ha, thả nuôi mật độ 300 con/m2, sau 90 ngày, tôm đạt kích cỡ 40 con/m2, năng suất đạt 30 tấn/ha. Với giá bán 180.000 đồng/kg, trừ chi phí, HTX thu lợi hơn 2 tỷ đồng” - anh Hồ Quang Dũng - Giám đốc kỹ thuật HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành cho hay.

Được biết, nuôi tôm thâm canh theo hình thức này tái sử dụng chất thải của tôm thành hạt biofloc làm thức ăn cho tôm. Hệ số chuyển đổi thức ăn thấp, thời gian nuôi ngắn nên giảm được từ 10-20% chi phí so với các mô hình nuôi tôm truyền thống. Quy trình nuôi dễ thực hiện, phù hợp với cả quy mô nhỏ lẻ lẫn trang trại.

Kết quả bước đầu cho thấy quy trình nuôi tôm thâm canh 2 giai đoạn phù hợp, bà con nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh có thể áp dụng triển khai để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, Chi cục Thủy sản cũng đã khuyến khích một số cơ sở nuôi tôm ở huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Thạch Hà và Cẩm Xuyên... áp dụng quy trình này trong các vụ nuôi.

Ưu điểm nổi bật của quy trình nuôi tôm thâm canh 2 giai đoạn là đảm bảo sản phẩm đầu ra an toàn vệ sinh thực phẩm do không sử dụng kháng sinh, hóa chất nên môi trường nuôi an toàn, ổn định; khống chế và trị bệnh hoàn toàn bằng vi sinh, chế phẩm sinh học; giảm được rủi ro, tăng năng suất, chất lượng. Từ đó, góp phần giúp người nuôi tôm luôn luôn có lợi nhuận cao.

Ông Lưu Quang Cần - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh